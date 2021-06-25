藏確診黑數？台灣致死率4.2%比韓國高3倍　指揮中心2張曲線圖解析

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫情未趨緩，不過，台灣致死率高於4％，且高於全球2.17%，對此，外界認為恐有確診黑數。指揮中心發言人莊人祥則用2張曲線圖解釋，其他國家的數據顯示，剛發生疫情時，致死率都會有偏高跡象，英國甚至超過18，而台灣的致死率在5月底、6月初往上爬，也希望透過種種公衛措施可以壓下。

針對台灣新冠肺炎致死率達4.2%，高於全球數據。專家認為，原因可能包括有確診黑數，讓致死率不精準。台北市長柯文哲也直指「不是死亡率高，是黑數太大，很多感染沒抓出來」。

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莊人祥也在疫情記者會上解釋，以台灣、美國、英國、義大利、加拿大及韓國做比較，台灣總個案數約1萬4千例，美國3千多萬例，英國4百多萬，這說明了百萬人累積發生率跟百萬人累積死亡率，若是累積死亡率我們是最低為2.9%，致死率是4.2%。其他國家為1.3%到3.0%不等。

莊人祥指出，以逐日的致死率部分來看，台灣有一條到最後面往上跑，前面的部分致死率是最低，直到最後5、6月初，開始往上爬。不過，其他國家的狀況也顯示，初期疫情剛發生時，致死率都有偏高跡象，最高那條線應該是英國，甚至超過約18%。

▲重點國家檢驗陽性率及致死率比較。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說，次高的國家則是義大利，曲線出現高原，可看到致死率維持相當長一段時間，美國、加拿大及韓國部分也都說明疫情初期每個國家都有上升，台灣在疫情剛開始時，有上升跡象，也希望可以透過各種衛生措施，將致死率壓下。

至於確定病例到底是否有被低報，莊人祥表示，確診病例每個國家多多少少有沒被偵測出來，台灣從疫情爆發到現在檢驗量能都還保持不錯，且從檢驗陽性率來看，重點國家在初期檢驗陽性率特別高，顯示通報確定病例似乎有低估現象，但台灣檢驗陽性率一直相當低，即便5月疫情初期最高到2.8%，仍低於歐盟4%及WHO 5%，而一個國家檢驗陽性率低於4或5%，檢驗通報較不會有黑數影響。

莊人祥指出，而台灣致死率較偏高原因，主要是目前60歲以上的個案占3成5，60歲以上占死亡率9成，如何降低致死率，及所謂重症照護方面，進行單株抗體等藥物治療，希望對於可能發生併發症個案，有助於降低死亡率。

▲主要國家COVID-19累積發生率、死亡率與致死率。（圖／指揮中心提供）