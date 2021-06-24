台灣不再是美中關係的問題　谷立言：無數會議未出現「中國」二字

▲外交部長吳釗燮頒授AIT處長酈英傑(Brent Christensen)「特種外交獎章」及副處長谷立言(Raymond Greene)「睦誼外交獎章」。（圖／外交部直播）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮24日頒授睦誼獎章給美國在台協會副處長谷立言。谷立言致詞時表示，過去三年美台互動，已不可同日而語，這三年來，工作重點大幅聚焦在如何深化台美雙邊關係，已經數不清有多少次，多少會議中「中國」二字不曾出現過；他認為，這反映台美關係根本的改變，美國不再把台灣視為美中關係裡的「問題」。

谷立言表示，他第一次派駐到AIT工作，剛好是19年前的事，當年他在外交部北美司的工作夥伴，正是現任的外交部次長曾厚仁，當時他也負責與總統府的聯繫工作，同時也跟活力十足、口才辨給的吳釗燮建立起友誼。

谷立言說，多年後他回到台灣，再次跟老朋友們共事，過去三年來，美台之間的互動往來，比起他多年前的經驗，已不可同日而語，當年跟吳釗燮、曾厚仁合作時，所有的討論與作為，最終都會回到兩岸關係，以及台灣該在美中關係的框架之下，扮演何種角色。

反觀現在，谷立言表示，這三年來，工作重點大幅聚焦在如何深化美台雙邊關係，以及如何透過共同合作，幫助其他國家發展他們的經濟與民主體制，「我已數不清有多少次，在多場我和酈處長與台灣工作夥伴的會議中，『中國』這兩字一次也不曾出現。」

谷立言認為，這反映出台美關係的根本改變，美國不再把台灣視為美中關係裡的「問題」，反而把它看作是增進自由且開放的印太區域這一美台共同願景的機會，更是一座照亮各界人群追求更加公正、安全、繁榮和民主世界的燈塔。

谷立言表示，這讓我們能夠集中精力，透過「美台經濟繁榮夥伴對話」，全力打造安全且具備韌性的供應鏈；透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），加強國際執法與公共衛生；並透過「國際環境夥伴計畫」（IEP），一同因應氣候變化的挑戰。

此外，谷立言指出，美國總統拜登（Joe Biden）最近也特別強調了台美之間的海巡夥伴關係，這不僅能保護遭受威脅的海洋環境，同時增進區域安全。

對於台美雙方的合作，谷立言表示，有兩個時間點是最緊張，但也最有成就感的，第一次是去年春天，當美國受到第一波新冠肺炎疫情衝擊時，台灣贈予美國數百萬個口罩和其他醫療物資，而所有物資都是交由我們在內湖的倉庫經手轉運；第二次則是幾週前，美台共同合作，在台灣最迫切需要幫助的時刻，將250萬劑莫德納疫苗運抵台灣。

谷立言表示，多虧有AIT與外交部團隊日以繼夜通力合作，我們才能成功完成這兩次重大任務，而大家在執行任務時，也都為自己能對朋友伸出援手而深感自豪。

由於谷立言下週就要離開台灣，前往日本赴任，谷立言表示，很幸運的是，這並不代表他與美台關係的連結將畫下句點，他很期待未來能為現正蒸蒸日上的美日台三方合作關係貢獻一己之力。

最後，谷立言說，他會想念在外交部及AIT的所有朋友及夥伴，他尤其感到特別幸運的是，過去三年能夠加入酈英傑處長的團隊為他效力。