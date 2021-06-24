好心肝重演！簡舒培爆：非批發市場人員也列疫苗造冊名單

▲批發市場員工爆料，非員工也出現在疫苗施打名單上。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，下同）



記者黃巈禾／台北報導

為了避免北農群聚重演，台北市長柯文哲22日宣布，台北市批發市場已針對北農、畜產、漁產、花卉4大公司及環南市場，共1萬540名工作人員全數接種疫苗。然而，民進黨台北市議員簡舒培爆料，非工作人員也出現在疫苗造冊名單上。

簡舒培24日在臉書表示，批發市場員工向她陳情，疫苗接種的造冊名單，竟然出現與市場工作人員不相符的狀況，甚至因為造冊太急，連每天在批發市場進出的供貨老闆未被列入名冊的狀況，有在市場活動的沒在接種名單，在接種名單上的很多不在市場活動，陳情的民眾指控根本是四大公司的好心肝事件。





簡舒培指出，若民眾所言屬實，那對疫情防堵來說真的太糟糕了，重複犯同樣的錯誤，造冊是篩檢、疫苗接種的基本功，北農現在要補破網，把該篩檢、接種疫苗的人先匡列造冊，才能一一的高風險的人都找到，為什麼台北市政府的防疫團隊做不到？

簡舒培說，昨天柯文哲到疫情指揮中心，讓台北市與中央合作防堵北農疫情更進一步，希望柯文哲趕快要求4大公司，把篩檢及疫苗接種名冊再做一次重整，讓在批發市場做生意、工作的人都能趕快接受篩檢，並接種疫苗，以最務實的態度防堵病毒，這才是台灣人民之福。