臨停設導航罰3千⋯喊冤遭警嗆聲！婦傻眼：難道要老女人回不了家？

▲黃婦臨停設置導航，遭警方開罰3000元，不服提告。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台北報導

63歲黃姓婦人去年10月11日晚間7時許吃完喜宴，載友人赴南港高鐵站搭車時，遭警方舉發開車用手機，開罰3000元。黃婦不服，認為她老花眼不可能邊開邊用手機，況且當時是臨停設置導航，直到警方指引她才會緩速開車前進。對此，士林地院勘驗相關畫面後，採信黃婦說詞，撤銷罰單，可上訴。

判決指出，黃婦主張，她現年63歲，有老花眼，看手機須戴眼鏡才能看清畫面，開車時無法戴老花眼鏡，否則會看不清路況，因此開車、滑手機兩件事不可能同時進行；事發當天，她參加喜宴後，開車載送友人至南港車站搭乘高鐵，與一排車一起停下，讓友人下車，隨後便設置導航準備前往民權西路捷運站。然而，停靠在路邊、未行駛狀態下設導航，員警卻上前認定她開車用手機，且聽到是「設置導航」後，反倒補一句「再說，再開一張（罰單）」。

黃婦說，「試問設置導航回家有錯嗎，難道要一個老女人夜宿車內回不了家？這是法律嗎？3000元對一位沒工作的老女人來說不是小事」，因此提告要求撤銷罰單。

南港派出所則辯稱，當時舉發員警因看到黃婦一邊開車、一邊使用手機，有妨礙駕駛安全之行為，且車輛有移動，因此全案舉發無誤。

對此，法官勘驗案發監視器畫面，黃婦當下確實臨停在路邊，直到警方上前才緩速前進，此外即便黃婦友使用手機，也是在臨停狀態，非行駛道路期間，因此無從認定黃婦有違反「汽車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話，進行有礙駕駛安全之行為」，最終撤銷罰單，全案仍可上訴。