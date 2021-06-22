護理師爆遭變相減薪！3個月少795位前線鬥士　陳時中：會去調查

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

今年2月至5月護理人員執業登記人數減少了795人，比去年同期（545人）更多人離開，主要是因為在新冠疫情期間，保護不足、心理協助不足、後援不足、補助不足等「四大因素」。許多護理師工作力過重，甚至有超過6成護理師認為自己被變相減薪，對此指揮中心回應了。

根據聯合報報導，台灣護師工會理事長陳玉鳳公布護師工會本月8日至16日發出的問卷結果，回收共3717份有8.3成為第一線護理人員，問卷依壓力程度最高分為12分，其中高度壓力8分以上占了4.8成，還有211人自評滿分。

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陳玉鳳表示，從問卷中「可看出有多少憤怒、怨氣在裡面」，護理人員不僅要長時間近身接觸病人，有時還要面對病患家屬的肢體或言語暴力，很多年輕護理人員實在不堪龐大心理壓力，選擇離開，政府卻對此心理壓力衝擊沒有給予適當協助。

陳玉鳳指出，護理人員在第一線拿命抗疫，卻還面臨變相減薪、延遲發放3至6個月津貼補償的狀況，政策和補助不同調，連基本尊重都沒有，補助也不足，實在讓人心寒。

對此陳時中回應，現在對於醫護人員，尤其是第一線的護理人員，工作壓力確實很大，指揮中心當然希望可以透過各種方式協助大家一起度過難關，若有護理人員有變相減薪的情形，也歡迎具體提出個案，將會進行調查。