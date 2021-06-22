獨／北農、士林長照群聚連環爆　北市府認失職傳將懲處衛生局

▲北農群聚染疫風暴持續擴大。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥、袁茵／台北報導

台北市長近來連續爆發北農、長照機構的群聚感染，引發各界批評。據了解，針對這次北農、士林長照機構的群聚感染事件，北市府上午召開內部會議，因衛生局在處理上有失職之處，疾管科、長照科分別涉及北農疫調不確實、延誤通報等，將對此做出記過、申誡等懲處。而市府定調懲處，也代表柯認為此次案件，市府在處理上有缺失。

台北市長柯文哲日前才高調宣布疫情趨緩，不再每日召開記者會，改為彈性方式有重大議題再進行宣布。沒想到，就在宣布後不久，接連爆出北農、士林長照機構群聚感染案件。北農共有45人確診，長照機構則有25人確診、3住民死亡，嚴重程度也讓柯遭到各界批評。

據了解，北市府在22日上午召開內部會議，針對北農群聚感染一案，經檢討後，認定疾管科在疫調上不夠確實，導致無法掌握疫情傳播狀況而爆出群聚感染；至於長照科部分，則涉有延誤通報問題。雙雙對該2業務科做出懲處。

針對懲處傳聞，北市府發言人陳智菡澄清，根本沒有傳言中的會議,何來懲處? 目前仍尚在釐清事情發生過程的階段，「尚未進行到懲處的階段」，市長也指示要做「根本原因分析」（RCA），從頭到尾重新檢視一遍事情發生的經過，避免未來再犯相同錯誤。

▲面對士林長照、北農連環爆，柯文哲將對衛生局做出懲處。（圖／記者李毓康攝）

長照機構爆25人確診、3住民死亡 北市要對負責人開罰

士林某長照機構爆發群聚事件，台北市衛生局20日傍晚表示，該機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6月12日晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，結果有25位陽性確診。

但沒想到，事隔不到一小時，衛生局簡任技正王素琴受訪時提及，該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清銷，6月14日有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員，其中3住民已死亡。

北農爆45人確診 柯：4000人打疫苗圍堵傳染

另外，北農在5月底就陸續有零星確診個案出現，雖然北農強調在中秋節前夕針對下轄的第一、第二果菜市場進行大規模普篩，但以為時已晚，6月16日被爆出有18人確診。隨後感染仍持續擴大，6月20日，北農相關場域總計有45人確診，感染風暴全面爆發。

為此，柯文哲也緊急成立專案小組，並計畫大量施打疫苗對疫情進行圍堵。柯表示，北農員工500餘人，加上委外廠商、中南部承銷商等，共計約4000人，與其每週快篩，不如篩檢陰性後，全數打疫苗，「用疫苗圍堵疫情擴散」，並規劃在2到3天內完成。