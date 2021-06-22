為財務糾紛！狂男「持電鋸」破門闖入嗆：讓你死⋯害他手掌濺血

▲潘男因財務糾紛，持電鋸找楊男理論，造成對方家門毀損，導致楊男手受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名潘姓男子因與楊姓男子有財務糾紛，去年11月間持電鋸破壞楊男住家大門，還朝楊男揮舞電鋸，造成對方左手掌受撕裂傷。對此，基隆地院審理後，依傷害罪，將潘男判刑5月，得易科罰金15萬。

判決指出，49歲的潘男因與楊男有財務糾紛，去年11月12日清晨4時許，他前往楊男位於新北的住處理論，並持電鋸破壞對方住家大門，再以腳踹開，擅闖得逞，接著還對著楊男揮舞電鋸喊著「要讓你死」、「不怕死再來啊」等語，導致楊男左手掌受有多處撕裂傷，而楊男的杜姓友人當時在一旁更是目擊全程。

楊男因心生畏懼，隨後報警，並對潘男提告。檢方偵辦期間，潘男辯稱，當時他拿著發動的電鋸時，是楊男揮動手才會受傷，而杜姓友人則表示，當時電鋸發動聲音很大聲、很吵，沒有聽到「要讓你死」、「不怕死再來啊」。綜上，檢方依侵入住宅、毀損、傷害將潘男起訴。

基隆地院審理時查出，潘男因毒品罪入獄，2016年7月才服刑完畢，卻在5年內又犯案，此外考量潘男持電鋸破壞楊男大門、闖入屋內，還害楊男受傷等行徑屬同一犯行，因此最後依最重的傷害罪論處，將潘男判處5月刑期，得易科罰金15萬。