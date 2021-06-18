蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

全國長者施打AZ疫苗進入第四天，目前於醫護前線支援的民眾黨立委蔡壁如，在臉書跟大家分享打完疫苗後的一些副作用，讓她頭暈到不能工作，她也建議孕婦、癌症病人等這些「特殊族群」，應該要施打疫苗，孩童仍未經臨床實驗，因此CDC不建議施打。

蔡壁如表示，從免疫學的觀點來看，所謂的疫苗接種，就是將疫苗製劑接種到人體內，藉由免疫系統對外來物的辨認，以產生對抗該病原體的抗體，使人體獲得抵抗某一特定或與疫苗相似病原的免疫力，讓人體對該疾病具有較強的抵抗能力。

蔡壁如說，新冠肺炎疫苗打到我們身體裡面，讓我們的身體產生免疫反應，這些免疫反應的症狀，可能會是：出現局部的紅腫熱痛、身體也可能會感覺到頭暈，甚至發高燒、全身肌肉酸痛，類似感冒的症狀。

蔡壁如以自己為例，打完AZ疫苗之後的2個小時，「我的頭就暈到不行，甚至不能工作」，問其他學弟妹，我們在第一線醫護人員幾乎都會有的症狀；頭暈、還會發燒、全身無力、肌肉酸痛。打完疫苗，學妹很貼心準備普拿疼，吃了二劑，休息一天就好了。理論上休息個半天、一天應該就會緩解不舒服，如果症狀變得很嚴重的話，就要去就醫。如果高燒不退，第一天可以吃普拿痛，如果吃了藥，還是高燒不退，記得一定要去看醫生。

至於，哪族群應該施打新冠疫苗，蔡壁如建議，曾經感染過COVID、孕婦、癌症病人等這些「特殊族群」都強烈建議接種疫苗，不過兒童的臨床實驗仍在進行中，因此CDC目前不建議兒童接種疫苗。

1.曾經感染過COVID：建議施打！

但是建議自發病日起至少間隔6個月，並且符合終止隔離或治療標準之後，再接種疫苗。

2.孕婦：建議施打！

其實懷孕本身就是「嚴重感染的危險族群」，但是考量AZ疫苗的血栓風險，所以還是建議優先選擇mRNA疫苗，但若近期內無mRNA疫苗，還是建議施打AZ疫苗(比不打好)。

3.哺乳中的婦女：建議施打！

母親接種疫苗後產生的抗體會出現在母乳中，可能對新生兒有保護效果。

4.孩童：針對兒童的臨床試驗還在進行中，因此，CDC目前不建議兒童接種COVID疫苗。

5.癌症病人：建議施打！

6.高血壓、糖尿病、腎臟病(洗腎)、心臟疾病、肺部疾病、免疫不全疾病者：強烈建議！！



此外，蔡壁如也提醒，男性、年紀超過65歲、住在安養或長照機構及有以上疾病者，可能為COVID感染後重症的高危險群。且接種疫苗後，能有效降低住院及重症的情形，因此，強烈建議施打疫苗。