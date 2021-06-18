　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

▲▼民眾黨「陳時中說謊道歉 疫苗公開透明」記者會 蔡壁如堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

全國長者施打AZ疫苗進入第四天，目前於醫護前線支援的民眾黨立委蔡壁如，在臉書跟大家分享打完疫苗後的一些副作用，讓她頭暈到不能工作，她也建議孕婦、癌症病人等這些「特殊族群」，應該要施打疫苗，孩童仍未經臨床實驗，因此CDC不建議施打。

蔡壁如表示，從免疫學的觀點來看，所謂的疫苗接種，就是將疫苗製劑接種到人體內，藉由免疫系統對外來物的辨認，以產生對抗該病原體的抗體，使人體獲得抵抗某一特定或與疫苗相似病原的免疫力，讓人體對該疾病具有較強的抵抗能力。

蔡壁如說，新冠肺炎疫苗打到我們身體裡面，讓我們的身體產生免疫反應，這些免疫反應的症狀，可能會是：出現局部的紅腫熱痛、身體也可能會感覺到頭暈，甚至發高燒、全身肌肉酸痛，類似感冒的症狀。

蔡壁如以自己為例，打完AZ疫苗之後的2個小時，「我的頭就暈到不行，甚至不能工作」，問其他學弟妹，我們在第一線醫護人員幾乎都會有的症狀；頭暈、還會發燒、全身無力、肌肉酸痛。打完疫苗，學妹很貼心準備普拿疼，吃了二劑，休息一天就好了。理論上休息個半天、一天應該就會緩解不舒服，如果症狀變得很嚴重的話，就要去就醫。如果高燒不退，第一天可以吃普拿痛，如果吃了藥，還是高燒不退，記得一定要去看醫生。

至於，哪族群應該施打新冠疫苗，蔡壁如建議，曾經感染過COVID、孕婦、癌症病人等這些「特殊族群」都強烈建議接種疫苗，不過兒童的臨床實驗仍在進行中，因此CDC目前不建議兒童接種疫苗。

1.曾經感染過COVID：建議施打！
 但是建議自發病日起至少間隔6個月，並且符合終止隔離或治療標準之後，再接種疫苗。

2.孕婦：建議施打！
其實懷孕本身就是「嚴重感染的危險族群」，但是考量AZ疫苗的血栓風險，所以還是建議優先選擇mRNA疫苗，但若近期內無mRNA疫苗，還是建議施打AZ疫苗(比不打好)。

3.哺乳中的婦女：建議施打！
 母親接種疫苗後產生的抗體會出現在母乳中，可能對新生兒有保護效果。

4.孩童：針對兒童的臨床試驗還在進行中，因此，CDC目前不建議兒童接種COVID疫苗。

5.癌症病人：建議施打！

6.高血壓、糖尿病、腎臟病(洗腎)、心臟疾病、肺部疾病、免疫不全疾病者：強烈建議！！

此外，蔡壁如也提醒，男性、年紀超過65歲、住在安養或長照機構及有以上疾病者，可能為COVID感染後重症的高危險群。且接種疫苗後，能有效降低住院及重症的情形，因此，強烈建議施打疫苗。

ET快訊
藍鳥亂跑秀下限　大聯盟史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺
台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光
LIVE／郭台銘求見蔡英文　劉宥彤最新說明
第29死！北市89歲嬤打AZ連3天發燒狂吐　清晨躺床上亡
直球對決蔡英文！　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」
更換冷氣冷媒突爆炸　火勢狂噴！他雙眼燒傷恐失明
快訊／郭台銘盼會見總統　蔡英文正面回應了
快訊／總統不排除跟郭董會面！　指揮中心：全力促成
6/28解封「各縣市分級警戒」？　指揮中心給答案
快訊／郭台銘指買BNT綠營有雜音　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／求見蔡英文　劉宥彤：郭台銘準備好了「今天下午也可以」

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」

快訊／郭台銘盼會見蔡英文　蔡英文正面回應：樂意見面會談

LIVE／郭台銘跳過陳時中求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

快訊／綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中凝重：報告弄完再說

爸媽看過來！50秒輕鬆申請1萬元家庭防疫補貼　3張卡片記得帶

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

紓困2600億預算力拚三讀　柯建銘：朝野應合作展現典範

快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

快訊／求見蔡英文　劉宥彤：郭台銘準備好了「今天下午也可以」

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」

快訊／郭台銘盼會見蔡英文　蔡英文正面回應：樂意見面會談

LIVE／郭台銘跳過陳時中求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

快訊／綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中凝重：報告弄完再說

爸媽看過來！50秒輕鬆申請1萬元家庭防疫補貼　3張卡片記得帶

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

紓困2600億預算力拚三讀　柯建銘：朝野應合作展現典範

快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

黃安打完科興點出「大眾忽略細節」：台灣此刻缺的！自爆身體現況

高雄紓困68秒宣傳片看不到陳其邁　名作家大驚：匆促間完成的？

只能買珍奶！護理師慰勞金「每人發60元」　網曝真相：有啥好期待

全球病歿人數破400萬！5國死亡數就佔50% 　新冠持續奪命原因曝光

台南女警與口罩男對上眼　他一動作秒洩底！馬上杯具了

快訊／求見蔡英文　劉宥彤：郭台銘準備好了「今天下午也可以」

日本資深貓站長車禍離世！「陪旅客等車」10年　曾締造5倍觀光奇蹟

「防疫國家隊」被遺棄！中華郵政13人確診0作為　基層怒退防疫獎章

加拿大機構建議「停打AZ疫苗」！　已接種首劑者應改打輝瑞莫德納

買台國產疫苗？　內部信函曝光！菲律賓FDA：僅對合作持開放態度

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

政治熱門新聞

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中：報告弄完再說

全台陪坐牢？羅智強：破口是桃園三結疫

快訊／郭台銘盼會見　蔡英文正面回應：樂意見面會談

快訊／宅在家更耗電！　經濟部同意研議取消「夏季電費」

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

新冠死亡率破3% 　衛福部研擬發放喪葬補貼

紓困預算挑燈夜戰13小時　保留60案拚三讀

快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

LIVE／郭越級求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

更多熱門

相關新聞

全國第29死！北市89歲嬤打AZ疫苗　清晨躺床上亡

全國第29死！北市89歲嬤打AZ疫苗　清晨躺床上亡

北市中山區在17日傳出有年長婦人因施打苗身亡，但在18日上午7時許，又傳出1名婦人施打AZ疫苗後身亡，該名婦人在15日打完疫苗後連日發生嘔吐、發燒症狀，並在18日上午被家人發現倒臥床上明顯死亡，檢警也將相驗遺體。這也是全國施打AZ後第29起猝死案。

疫苗速打站外爺緊牽嬤　感動萬人

疫苗速打站外爺緊牽嬤　感動萬人

即／83歲老奶奶到了接種站　臨時改口不打了

即／83歲老奶奶到了接種站　臨時改口不打了

快訊／郭台銘盼會見　蔡英文正面回應：樂意見面會談

快訊／郭台銘盼會見　蔡英文正面回應：樂意見面會談

LIVE／郭越級求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

LIVE／郭越級求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

關鍵字：

蔡壁如疫苗AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面