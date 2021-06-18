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十堰氣爆致25死　瓦斯公司8人因管線巡查及管理疏失遭刑拘

▲湖北十堰氣爆事故造成25死，燃氣公司8人遭到刑事拘留。（圖／翻攝央視）

▲湖北十堰氣爆事故造成25死，燃氣公司8人遭到刑事拘留。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

湖北十堰市張灣區艷湖小區13日發生瓦斯管線爆炸意外，造成25人死亡、至少138人輕重傷及上百人受困，由於傷者眾多，許多民眾甚至自發前往各捐血站捐血，排隊人龍長達數百公尺。根據最新調查顯示，十堰東風中燃城市燃氣（瓦斯）發展有限公司因未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度及管理疏失，含總經理在內的8人處以刑事拘留。

▲搜救人員在十堰氣爆現場尋找被困民眾。（圖／翻攝北京日報）

▲搜救人員在十堰氣爆現場尋找被困民眾。（圖／翻攝北京日報）

《十堰發布》指出，初步調查顯示，發生事故的天然氣管道系十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司所有，該公司安全管理制度不健全，責任不落實，未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度，相關設備運行存在嚴重缺陷。

十堰市公安機關對包括十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司總經理黃某在內的8名犯罪嫌疑人採取刑事拘留措施。

這場重大意外發生在6月13日上午6時，據現場目擊者表示，事故現場為大型菜市場，當時已經開市，有非常多人正在購物、用餐，但卻突然發生爆炸，附近的建築瞬間被炸毀，路上都是石塊、瓦礫，並有多人受困，四周還傳來許多哭喊聲。

由於氣爆發生時，不少人受困於瓦礫堆中，當地政府也緊急出動搜救人員全力搶救，最終，這場氣爆意外造成25死、138人輕重傷，大陸中央也緊急派員赴現場督責，調查事故發生真相。
 

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