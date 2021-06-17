快訊／台中又添1死！ 82歲洗腎翁打完AZ疫苗發燒嘔吐死亡 記者游瓊華／台中報導 台中市又傳出長者接種完AZ疫苗後死亡消息，豐原一名82歲洗腎老翁15日接種完AZ疫苗，今天凌晨傳出死亡。衛生局也證實此事，但詳細死因與疫苗是否相關，還要進一步追查。 ET快訊 快訊／央行宣布利率「連5凍」！上修今年經濟成長率至5.08％ 獨／差1秒就沒命！高雄前今日戲院外牆坍塌畫面曝 他邊逃邊回頭 快訊／新北77歲婦人打完疫苗「發燒嘔吐2天」 今晨死亡 快訊／不延了！日本宣布：9地區準時解除緊急事態 撐不住！男星東區餐廳結束營業 自嘲「沒賺一毛錢」 快訊／高雄前今日戲院高牆又倒塌毀3屋！5個月前災難片重演 快訊／北市清零計畫公布 柯文哲宣布「2項硬策略」強制執行 長者預約施打率98.04％！柯文哲：看衰的名嘴「低估台北市民 三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」 解封時間有玄機 快訊／北市12區確診數公布 萬華只有＋6例 快訊／別再怪萬華人 柯文哲宣布：萬華不再是疫區 賈永婕掛總統3次電話！蔡英文曝她「第一反應」笑：不是詐騙 快訊／新北三級警戒恐延長！ 侯友宜：沒看到任何解封條件 LIVE／北市增34例！長者接種AZ後猝死 柯文哲最新說明 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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