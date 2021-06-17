先別慌！一解「打新冠疫苗2意義」　醫苦勸：防止台灣產生新變種株

▲AZ疫苗15日開放75歲以上長者施打。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

台灣大規模開放75歲以上長者接種AZ疫苗，兩天下來傳出逾10起施打後猝死，引起恐慌。而醫師也指出，通常直接因疫苗死亡的，會是嚴重過敏性休克導致，注射後留在接種站半小時後，觀察無任何異狀基本上就沒問題，民眾毋須過度擔憂。

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，不能單看時間前後關係就直接判定死亡與疫苗有直接相關，還是要和背景值比較，年長者在一般情況下，死亡的機率本來就比較高。他提到，因疫苗直接造成死亡的，像是嚴重過敏性休克等，若過去就曾有相關症狀，才較有可能是死亡與施打疫苗有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，有些人則會是心血管脆弱或副作用承受不起造成死亡，姜冠宇也說，這是極少數的案例。他舉例，過去流感疫苗接種時，也曾有施打後猝死的案例，不過，事後也證明死因並非疫苗造成。

指揮中心發言人莊人祥在記者會上也說明，根據109年度我國人口統計資料，75歲以上年中人口為143萬3286人，同年度75歲以上死亡人數為9萬5367人，即便在未接種COVID-19疫苗，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

▲醫師表示，打疫苗除了防重症，且也是為了預防台灣產生新的變異株。（示意圖／記者林敬旻攝）

姜冠宇強調，施打疫苗不只預防重症，美國研究指出，病毒容易在身體衰弱、或免疫力缺乏的人身上出現變異，而長者就正好符合這樣的條件，因此勸告大家，高齡者打疫苗，除了保護自己，也預防台灣產生新的變種株

姜冠宇提醒，打疫苗前先留意長輩近期的身體狀態是否良好，打後也要留觀30分鐘，如果中途發生任何不適一定立即向醫療人員反應。另外，近期天氣較炎熱，為免在等待接種疫苗時，可能會出現熱中暑現象，乘涼散熱機制也要做好。