神鬼護理師吸5.2億！鬼扯能低價買新光三越禮券牟利　判囚11年4月

▲前護理師謝淑美以投資新光三越禮券等方式吸金5億多，台南地刑將她重判共11年4月徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前護理師謝淑美，被控利用投資新光三越禮券等方式，佯稱可於投資10天至60天即可獲得投資金額3到25％不等紅利，吸金達5億2千餘萬元，台南地院16日依違反銀行法等罪，判決謝女吸金集團6人有罪，謝女被重判合計11年4月，其餘共犯3年2月不等；另有2人罪證不足判無罪。

謝淑美得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年，如易科罰金，以1千元折算1日，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9年4月，並追徵犯罪所得3億6483萬元；同案被告還有張嘉哲、王寶琴、許碩修、郭修誌、陳金會；無罪2人為張國賓、林可恩。

判決指出，謝淑美曾任職柳營奇美醫院護理師、其夫張嘉哲及在群創光電擔任副理友人王寶琴等6人，自2015年10月起，由謝女向同事及親友佯稱，謊稱與新光三越高層熟稔，能透過特殊管道，可以面額75折至85折不等價格購得禮券，藉此吸金，隔年，王女等人對外陸續集資向謝女購買禮券投資獲利。但謝女實際上是以一般市價購得禮券。

謝女無力再支付所謂投資報酬及本金後，為填補資金缺口並從中牟利，再與王女等人利用櫃位券投資手法，自2016年間起至2018年4月中旬止，自行或經由王女等人非法經營收受存款業務，所獲取財物或財產上利益累計達5億2千多萬元，謝女被發現吸金不法後，陸續返還給眾多被害人之款項，合計為1億5千多萬元，迄未償還投資本金餘額則為3億6千多萬元。

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