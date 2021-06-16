新冠病毒「進化Delta」傳染力50%↑ ！陳時中：台灣自行變異可能性低

▲醫護人員正在幫台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠病毒襲捲全球，在印度發現的Delta變種病毒更成為目前發現最具傳染性的毒株，萬芳醫院精神科醫生潘建志今（16）表示，Delta印度變種，傳播力比肆虐台灣的英國變種株強50%以上，就連打過兩劑AZ的英國人也無法抵擋Delta病毒，染疫後不幸死亡。對此陳時中在記者會上表示，「以台灣的人口規模跟染疫人數要直接產生變異可能性相對低」。

醫師潘建志在臉書發文，「印度變種，超乎想像」，2個月前就寫過印度變種B.1.617，Delta病毒株，當時醫學論文很少，現在國際已有不少討論，新研究主要兩方面，一是變種病毒的結構，二是流行病學統計，兩個方向的結論都蠻一致的，「那就是，要挫賽了」。

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潘建志指出，Delta印度變種傳播力比英國變種株強超過50%，各廠牌的疫苗保護力都下降，「不久就會淘汰王者英國變種，成為主要病毒株」，流行病學家在印度算出Delta變種的基本傳播數R0值變得更大，可能超過6，在英國得到Delta病毒的住院率變高，甚至還有12人打完兩劑AZ疫苗後仍染疫，不幸過世，「Delta變種的S蛋白，更容易進入細胞，可能讓更多的人體內皮細胞受傷，致病力，致死力變強」。

陳時中在今日記者會上回應，病毒必須要互相碰撞改變才有可能產生變異，以台灣目前的人口規模以及染疫人數來看，病毒直接變異的可能性相對低，且台灣目前疫情趨勢看起來是穩定的，但他也再度重申，雖然疫情看起來維持穩定，但大家千萬不要放鬆，目前台灣的邊境政策也不會放寬，嚴防讓其他變種病毒株進入台灣社區。