開粽有驚嚇！人妻才要吃「瞥見恐怖生物」崩潰了　真面目爆熱議

▲粽子裡有奇怪的蟲，讓原PO瞬間崩潰。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「乾……靈魂瞬間抽離……血壓升高……！」一位女網友14日準備要吃粽子，結果打開來之後，卻看到超驚悚一幕，因為上面居然有一隻看起來肉嘟嘟的蟲，「不太像蟑螂……也不太像一般的毛蟲，這到底是沙咪外星生物……」。照片一出，馬上有人反胃，還有網友猜測這一隻到底是什麼，讓人越看越想吐。

這位女網友在臉書《爆怨2公社》貼文，說她下班回家，準備要吃期待已久的肉粽，結果淋上醬料的時候，突然看到一隻「奇怪的生物」，看起來既不是蟑螂，也不像毛毛蟲，「這到底是沙咪外星生物……有沒有網友能跟我說他到底是啥咪糖？」

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原PO表示，兒子還跟她說「媽媽妳好衰喔……我們吃的都沒有……」她只能無奈回「孩子啊……都是同一桶的料有差嗎？只差我有看到食材而已。」文中也透露，粽子不是她自己包的，而是親戚買外面現成的。

▲真的一不注意就會吃下去耶QQ（圖／翻攝自爆怨2公社）

小肥蟲馬上在留言處引發熱論，就有人忍不住驚呼，「怎麼像我媽菜園的有機肥裡面爬的蟲」、「高蛋白，補充營養」、「好肥啊啊啊啊啊啊」、「吃食物不要看太仔細」、「我都沒在看食物的，閉著眼睛吃。」

還有苦主也現身，「你不是一個人……我五分鐘前遇到的，蟑螂」、「奇怪，怎麼好像開肉粽見到裡面包奇怪東西的機率很高欸！我開過頭髮跟不知名的毛，從此一年吃不到一顆。」

更多網友則是在猜測蟲蟲的真實身分，「好像小強的幼蟲……還沒有翅膀的那種，至於白色，可能是剛換殼」、「黑水虻」、「難道是隔壁失蹤已久的小小強嗎」、「粽子裡有包大蝦米嗎？感覺乾貨裡會藏這種生物」、「蝦蛄小時候嗎」、「覺得不是海蟑螂，猜是蝦蛄的親戚的孩子」、「有蝦米的話，容易藏有其他這種小生物，有時還會有超級小螃蟹。」