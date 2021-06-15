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社會 社會焦點 保障人權

廢棄電子零件「打包」丟國有林地　保七總隊揪出地下工廠

記者邱中岳／台北報導

保七總隊近期接獲線報，有不肖環保業者將廢棄物隨意丟棄，屏東林管處表示，有數包裝有電源開關、漏電斷路器等廢棄物太空包被丟棄在國有林地，隨即掌握高雄大寮一家地下工廠負責人，竟然將電路板、晶片隨意掩埋，甚至還在倉庫堆放數十包太空包以及零組件。

警方調查，70歲的楊姓男子，在高雄大寮經營地下工廠，在2021年初，將數包裝有電源開關、漏電斷路器碎屑等廢棄物太空包，丟棄在屏東國有林地，嚴重影響居民環境衛生以及水源，隨即與屏東林管處組成專案小組查辦。

▲▼ 保七總隊查獲不肖業者將電源開關、斷路器等廢棄物裝進太空包，隨意棄置在國有林地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲保七總隊查獲不肖業者將電源開關、斷路器等廢棄物裝進太空包，隨意棄置在國有林地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，隨即在3月前往楊男工廠搜索，當場查獲廠房內有水洗塔、系統化之分解區及大型坩鍋爐等設備，另於該廠區後方空地也發現有電路板裁邊料、破碎之晶片，還有疑似污泥等廢棄物掩埋情形，現場還發現有強酸等不明液體。

狡猾的楊嫌還在附近承租倉庫，堆置約數十包太空包及百餘包飼料袋盛裝電子零組件、印刷電路板等有害事業廢棄物，全案將楊嫌即其他3名共犯依廢棄物清理法移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

保七總隊強調，環保清潔業者勿鋌而走險，將受雇清除之廢棄物，利用承租土地或廠房手法任意堆棄嚴重污染環境，該行為觸犯廢棄物清理法，除了面臨刑事責任外，犯罪所得亦將會全數追徵。

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