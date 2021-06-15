小三臉書狂宣主權！甜蜜親子照再用「戲院大螢幕」輪放　正宮崩潰

▲越南籍小三不斷挑釁正宮，最後還將人夫抱著小孩的照片放在戲院大螢幕上，正宮崩潰求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

越南籍女子小香（化名）與人夫阿宏（化名）交往，並產下一女，而她在懷孕期間多次在臉書PO親密照向正宮嗆聲，甚至侵門踏戶跑到阿宏家宣示主權等，更誇張的是，她還把阿宏抱著女兒的照片拿到戲院大螢幕播放，處處挑釁正宮。案經證供提告求償，法院判小香須賠償正宮9萬6千元。

判決書指出，阿宏2016年間因工作關係認識小香，2人進而發展出婚外情，並多次發生性關係，小香更於隔年產下一女。正宮當時得知後，認為自己的配偶權受到侵害，再加上小香屢屢在臉書上發文挑釁，讓她憤而對小香提告求償，但當時法院僅判小香須賠償正宮2萬4千元，正宮不服再提上訴。

對此，小香辯稱，她是在懷孕三個多月才知道阿宏已婚，而發文是因為要讓大家知道孩子是有父親的，且她懷孕7、8個月時有去阿宏家還遇到正宮，正宮也知道她懷孕，因此拒絕賠償。

不過，二審法官審理時發現，小香在2018年5月13日開始至2019年12月16日不斷在臉書張貼她與阿宏的親密合照，甚至註「爸爸有沒有愛我？」等語，誇張的是，她甚至在戲院大螢幕上播上出阿宏抱著女兒的畫面，讓正宮大受打擊，法官最後改判她須賠償正宮9萬6千元。