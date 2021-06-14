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老人家能打AZ疫苗嗎？　醫揭「血栓關鍵成因」：與慢性病無關

▲▼COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲老人家可以打AZ疫苗嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

AZ疫苗最嚴重的副作用就是「會血栓」，家中長輩若有慢性病，甚至曾有血栓病史，「適不適合打AZ疫苗？」衛福部草屯療養院醫師沈政男在臉書上發文表示，民眾如果對台灣防疫沒信心，覺得老人家染疫的機率實在很高，那即便有慢性疾病，趕緊接種AZ疫苗仍是合理且理性的選擇；反之則不急著馬上接種，也可以等下一批的莫德納疫苗。

家中老人家如果有慢性病，舉凡心臟病、癌症、中風等，甚至曾有血栓病史，有在服用抗凝血藥物，「適不適合打AZ疫苗？」沈政男娓娓道來，AZ疫苗所引發的血栓稱為血栓併血小板低下症後群（TTS），極少數人會因疫苗注射，對自己的血小板產生抗體，導致血液凝結，形成血栓，這是一種特殊體質反應，與其他成因的血栓不同，所以有上述疾病的老人家，並不會因為接種AZ疫苗而更容易發生血栓。

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不過，沈政男也說，AZ疫苗最嚴重的副作用就是會血栓，發生率約為10萬分之一，死亡率則為50萬分之一，這些都是國外已經確定的數值。要不要打AZ疫苗？在英國，醫師會說明得很清楚，主要應該衡量染疫機率、染疫後的死亡率，以及血栓發生率、死亡率。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗。（圖／路透）

以台灣來說，老人家現在的染疫機率已經比4週以前還要小很多，因為疫情目前獲得初步控制，只不過從每天的新增死亡人數就可以推知，台灣醫療對新冠重症患者的救治還是沒達到國際水準，老人家一旦染疫，死亡率還是偏高。

因此，沈政男認為，民眾若對台灣防疫沒信心，覺得老人家染疫機率高，且染疫後的死亡率也高，那即便本身就有慢性疾病，接種AZ疫苗仍舊是合理且理性的選擇；相反的，若民眾認為老人家染疫機率不高，且下一批莫德納疫苗可能就快來了，那也可以再等等。

沈政男最後也強調，接種疫苗前醫師會做評估，「如果醫師肯蓋章，就是可以打，否則醫師也不敢蓋章」，不過，他也只是做一般性質的建議，不能當成個別醫療指示。

本文經沈政男授權引用

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