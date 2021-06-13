13歲時遭母親男友侵犯！她忍10年PO文痛揭過往⋯網友見狀急通報

▲小妍國一時遭母親男友猥褻，隱忍10年後發文痛訴，網友見狀通報，全案曝光。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名現年26歲的女子小妍（化名），於2008年、就讀國中一年級期間遭到母親的黃姓男友撫摸胸部、下體猥褻得逞；事後她向母親控訴卻被認為「亂講話」，於是隱忍此事，直到10年後她於臉書上PO文訴說這段害怕經歷，經網友通報，全案曝光。一審桃園地院依法將黃男判刑8月，案經上訴高院、最高院後，日前高院更一審維持原審刑度，可上訴。

判決指出，事發當時小妍母親喝醉，帶著黃男一起返家，三人便一起躺同一張床上睡覺，未料，黃男卻利用同床機會，從小妍身後伸手進入衣服撫摸小妍胸部、下體猥褻。小妍當下嚇醒後，不敢出聲，只好繼續假睡，隔天，到校後便向輔導老師求救。然而，老師進行家訪時，小妍母親聽聞男友猥褻女兒一事，卻認為小妍「亂說話」。

小妍不滿被母親懷疑，甚至離家出走，跑到同學家住。10年後，小妍在臉書上發文自述遭黃男猥褻過程，服用安眠藥等事，還自貶為「賤女人」，隨後有網友見狀，主動通報113家暴防害中心，經社工聯繫小妍後，轉桃園地檢署偵辦，全案因而曝光。

審理期間，黃男否認犯行，而其辯護人則稱，小妍發文內容與起訴事實不符合，且小妍雖於本案後有通報學校輔導老師，卻未留下任何紀錄，顯示小妍指述與可觀事實不符合，再加上小妍當時僅13歲，難以想像小妍母親讓黃男睡在床鋪中間。此外，黃男未通過測謊，係因其測謊前曾服用藥物而致，無法因此作為不利認定。

對此，一審桃園地院勘驗相關事證後，不採信黃男說法，認為小妍母親在分手後也與其他男人交往過，但小妍僅控訴黃男猥褻情事，且若非親身經歷，小妍沒必要10年後自揭此事，因此審理後依成年人對少年犯乘機猥褻罪，將黃男判刑8月。

案經上訴高院、最高院，裁定發回高院審理。日前高院更一審勘驗相關事證後，認為黃男罪證明確，案發時身為小妍母親男友，不思妥適照顧小妍，反倒利用同床共寢之際猥褻，讓小妍心理受創，影響身心健全發展，因此全案審理後，維持8月刑度，全案仍可上訴。