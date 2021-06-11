高端比AZ貴8倍　專家揭關鍵原因讓「價格難壓低」

▲高端疫苗解盲成功。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

高端疫苗昨（10日）解盲成功，有藍營民代指出，政府採購國產疫苗價格是國外疫苗售價8倍左右，質疑「成本真有這麼高？」學者解釋，藥品疫苗成本在研發端，產量少售價就貴，台灣的1000萬劑若是高端唯一一筆交易，價格不可能便宜。

高端新冠肺炎疫苗二期臨床主試昨解盲成功，不過售價成另一矚目焦點。衛福部長陳時中日前在立院備詢時透露，單價「比750元高一點」，今有國民黨籍高雄市議員李雅靜指出，此價格遠超過目前已上市的國外疫苗，甚至是AZ疫苗的8倍之多。

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台北醫學大學醫療暨生物科技法律所教授李崇僖指出，新藥或疫苗開發，成本都在研發端，核准上市後產量夠大，才有機會攤平成本。

李崇僖分析，莫德納、AZ、輝瑞與嬌生四家疫苗廠規模大，同時可以透過WHO、美國、歐盟大量採購，大量生產有效壓低售格。他說，過去甚至有疫苗廠會先降價求占據市場，令其他後進者難以競爭。

國產疫苗最大困境就是市場規模不夠。李崇僖指出，高端目前只通過二期臨床試驗，已知的市場只有台灣，1000萬劑合約可能是唯一一筆交易，因此價格很難壓低。他坦言：「國際與台灣疫苗立足點一開始就不一樣了。」

對於外傳「比750元高一點」的價格，陽明大學醫學系教授李金木直言：「沒道理！」他說，已知國外效果，做了第三期試驗，價格還更便宜，這樣除難信服國人，更難打入國際市場。

李金木說，國產疫苗仍未進入三期試驗，雖然顯示效價高，但保護力仍未知，若政府毅然讓它上市，難以杜絕外界各種質疑。