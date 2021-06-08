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幫少女出氣！汐止16煞闖超商猛砍「手機錄影」　無辜男手掌斷裂

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區一何姓少女（17歲）因與前男友感情糾紛，雙方電話互相大罵互嗆，何女另名陳姓友人（21歲）知情後認為對方吃人夠夠，糾眾打算替何女討公道，他們一夥10多人7日凌晨騎車到新北市汐止區「搜捕」少女前男友未果，當天凌晨4點40分看到攻擊對象的朋友在汐止忠孝東路325號前超商抽菸，立刻上前嗆聲，爆發械鬥圍毆衝突。砍殺過程中陳男為了向何女交待，還不忘用手機錄影蒐證，相當囂張。

▲16人持西瓜刀砍仇家，汐止警方6小時內破案並陸續逮捕涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲16人持西瓜刀砍仇家，汐止警方6小時內破案並陸續逮捕涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲16人持西瓜刀砍仇家，汐止警方6小時內破案並陸續逮捕涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲16人持西瓜刀砍仇家，歹徒還派人在旁以手機錄影相當囂張。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男等人持西瓜刀、球棒衝進超商毆打砍殺何男，何手掌斷裂、抵擋不住攻擊倒臥血泊之中，超商店員嚇得趕緊報警求助，陳男等5人見對方報警當場鳥獸散，汐止警方獲報後出動約40名警力、分工封鎖現場採證，並調閱監視器尋車追人，警方在7日上午10點拘提陳姓主嫌等5人到案，7日晚間陸續拘提其他11名涉案人到案說明。

警方訊後將16人依傷害、妨害秩序犯嫌移送士林地檢署偵辦外，另外還因陳男聚眾超過5人以上，雖然他們持刀砍人械鬥尋仇不忘戴口罩，但仍遭警方以違反傳染病防治法第37條違法聚會，函請衛生局從重處罰。

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