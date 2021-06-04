老師爆「期末考直接取消」停課一路到暑假？　陳時中回應了

▲孩子遠距上課。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者劉維榛／綜合報導

今（4）日疫情再增339本土、133校正回歸，以及21死亡。民眾最關心三級警戒是否能順利解除，更關心孩子恢復上學的進度。對此，指揮官陳時中給回應，仍與教育部討論中，「沒有定案，疫情控制為主！」

疫情記者會上，媒體指出「有國小老師向家長預告，期末考會直接取消，是否停課會一路放到暑假？」陳時中回應，目前沒有定案，但教育部立場而言，會以控制疫情為主，讓學生免於疫病傷害，會再和教育部討論。