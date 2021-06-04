快訊／侯友宜成立「到宅快篩隊」　鎖定確診者家庭老幼障礙接觸者

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國内新增341例，為339例本土個案、2例外移入個案，另有校正回歸本土個案133例，總計474例。各縣市中，新北市227例為最多。新北市長侯友宜宣布成立到宅快篩隊，針對家裡有確診案例遭匡列接觸的老幼障礙者。

近日雙北家戶感染占約4成，為避免家戶感染擴大，新北市成立到宅快篩隊，由新北市同仁醫院醫護人員組成，到有確診者的家戶，為密切接觸確診者之家內兒少、老人和障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，提供到宅快篩服務，如快篩呈陽性，立即進一步做PCR檢測，並進行相關衛教及必要的隔離或送醫等處置。



侯友宜表示，新型冠狀病毒疫情嚴峻，確診人數急增，家內人口感染比例最高，為能快速對與家內確診者有密切接觸之年老長輩、未成年子女及身心障礙者做快篩，再依結果予以衛教及後續協助，以降低家人焦慮及減少感染擴散，特結合民間專業醫療團隊成立到宅快篩隊。



社會局長張錦麗表示，由土城區同仁醫院醫護人員組成的到宅快篩隊，最快將從6月5日起提供服務，案件來源為警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，和社工每天電話關懷中撈取已確診者家中還有兒少老人和身障等弱勢者，這些人較不易主動到篩檢站篩檢，就由快篩隊到宅提供服務。

▼新北市4日宣布成立「到宅快篩隊」，針對確診者家庭裡的老幼障礙接觸者提供快篩服務。（圖／新北市府提供）

侯友宜說明，服務對象為與家內確診者接觸之老幼障礙者、無法獨自前往篩站快篩的市民，由醫師、護理師到宅快篩或是快篩陽性者即做PCR檢測。

侯友宜在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋992例，中和697例，三重537例，新莊406例，永和346例，土城338例，新店223例。

侯友宜表示，三級警戒已經三週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，保持低度活動，鎖住傳播鏈。

指揮中心稍早公布國內新增341例確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。自去年累計至今，國內確診已破萬，已有10446例。

指揮中心表示，今日新增之339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於4月1日至6月3日。另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。