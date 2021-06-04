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快訊／日本AZ疫苗下午抵台、京元電子群聚擴大！　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本政府決定將124萬劑AZ疫苗供應台灣，預計今天抵台。衛福部長陳時中3日受訪，僅簡短回應「政府一直在努力，謝謝大家關心」；另外，美國也宣布將分配8000萬劑疫苗到全球，亞洲國家可分到700萬劑，台灣也在名單之中，6月台灣會有多少疫苗到貨？指揮中心指揮官陳時中有望說明。

日本將供應台灣124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗。日本航空將於今天下午以客機載貨方式運抵桃園國際機場。《朝日新聞》引述不具名官員指出，除了這124萬劑AZ疫苗，日本接下來將繼續分批提供疫苗給台灣，總數尚待決定。

據了解，有消息指出，運送疫苗的班機是由日航負責，會在4日上午11時45分從東京出發，下午2點40分抵達桃園機場。對此，日航低調表示，目前在做程序上確認，指揮中心也尚未正面回應。

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日本疫苗來台有望為台灣本土疫情帶來及時雨，指揮中心昨日公布新增疫情熱區，位於苗栗縣的封測大廠「京元電子」被爆出大規模群聚，目前已有45人確診，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨日在記者會上也表示，現在最擔心的是苗栗電子廠是否會造成新一波群聚蔓延，影響全國個案數變化，指揮中心也會積極介入輔導。

京元電子2名菲籍員工（案8605、案8606）2日確診，苗栗縣也大規模針對京元電子7000多人進行篩檢，對於可能發生群聚的移工宿舍，也把移工放在一人一室進行隔離。

雖然廠區多人快篩陽性，但苗栗縣議員曾玟學卻在臉書PO出京元電子內部信件，顯示業者沒有停業的打算，反而叫員工晚上先上班，隔天再進行篩檢。

指揮中心副指揮官陳宗彥上午在全國防疫會議會後記者會坦言，移工住宿環境多為多人一室，去年起就不斷提醒勞動部與相關企業，要留意大量移工住宿的空間。

陳宗彥提到，指揮中心上週就注意到幾個縣市的醫療量能比較薄弱，苗栗縣也在內，已有特別提醒，上午苗栗縣長徐耀昌也親自出席會議，希望透過中央地方聯手，讓疫情能獲得妥善控制。

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