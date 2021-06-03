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社會 社會焦點 保障人權

賭博集團「打手訓練基地」爆械鬥　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

大雅區一處鐵皮工廠今年2月初發生械鬥。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區一處鐵皮工廠今年2月初發生一起20多人械鬥事件，造成1死3傷慘劇，事後檢方查出，該工廠竟是知名線上博弈「九州娛樂城」為壯大海內外賭博事業而特地打造的「打手訓練基地」，基地負責人管男因懷疑連姓成員勾結北部幫派、私吞款項，去年將連關狗籠、拿鐵鎚打傷，連為復仇，2月初夥同北部人員南下尋仇，但卻反遭痛毆凌虐，大腿被槍擊、鐵釘插右腳，最後因頭部重創致死。台中地檢署3日依殺人等罪起訴管男等26人。

起訴書指出，九州娛樂城幕後大股東謝男（在逃中）與管男（47歲）在21年前因一起殺人案而建立深厚情誼，謝男深知經營線上賭博必有同業競爭，衍生賭債等糾紛，為壯大海內外如菲律賓、柬埔寨等地的賭博事業，需要成立打手訓練基地，用以訓練打手為他賣命，向同業及賭客立威。

謝男邀請管男、張男、吳男籌措訓練基地，2017年於烏日趨一處鐵皮屋成立訓練工廠，後轉至西屯區，2020年6月再轉至大雅區，由謝、張出資共800萬元，添購軟硬體包括辦公室、籃球場、健身房、搏擊擂台、宿舍、監視器等設備，管男等人還購置非制式手槍1把與子彈。謝並每月支付管20萬、小組長7萬、打手4至5萬月薪，訓練成果與忠誠度、兇狠度由管男考核，每月依考核成果給薪，前後吸收20多名成員。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲訓練基地軟硬體包括辦公室、籃球場、健身房、搏擊擂台、宿舍、監視器等設備。（圖／台中地檢署提供）

2020年間管男因懷疑手下連男與北部幫派掛勾，還私吞工廠經費，同年10月24日凌晨，率領手下將連男壓至雲林縣某處，並將連男關在狗籠內，以鐵鎚毆打連男手腳，致使連右手掌與左腳指骨折，關了1天才釋放。

事後連男懷恨在心，請施男替他報仇，施從新北市汐止區、巴里區等地，找來11名同夥且買了2把空氣槍、開山刀與衣箱鐵鎚，於今年2月1日南下台中大雅區鐵皮工廠，當時除1人在車上把風，其餘12人攀牆進攻訓練基地，持空氣槍喝令在場所有人不准動，卻仍有3名打手趁機逃出，向外求援並向警方報案。

連男等人控制場面後，在辦公室持刀砍管男手腳，再以鐵鎚痛擊管的頭部，後來連男的5名同夥先行搭車回北部，先前逃出的3名打手卻找回8名打手增援，連男這方瞬間寡不敵眾，人員邊打邊潰逃，最後剩下連男、施男、謝男等3人來不及逃走。

身受重傷的管男，見情勢逆轉，馬上命打手管理人率領手下痛毆連男等3人，連男遭鐵管、鐵鎚猛擊頭部，左大腿遭槍射擊，右腳還被釘入鐵釘數次加以凌虐，最後被活活打死；施、謝2人同樣被打得奄奄一息，謝右大腿也遭槍擊。

警方於同日晚間6時許趕抵，卻看見鐵皮工廠大門深鎖，管男等人從監視器發現警方已到，遂派人謊稱「只是小糾紛，已經解決，沒事了」，並同時鳥獸散，將受傷的管男送醫，僅留北部派的連、施、謝等3人在工廠。

警方因察覺有異，接到回報後沒有離去，在工廠附近徘徊搜索，晚間7時許發現1名連的同夥，同夥向警方說明來龍去脈，警方趕緊增派警力，進入基地後發現連等3人，立即將他們送醫治療，惟連男因頭部重創傷重不治。警方在現場查扣「考核簿」22份等證物，才得知打手訓練基地與尋仇等內幕。

台中地檢署偵辦時，打手皆辯稱基地僅是提供健身，管男還說，訓練他們是要將他們送到東南亞當保鑣或健身教練，但檢方不採信，依槍砲彈藥刀械管制、違反組織犯罪防治條例、殺人等罪起訴管男等26人，而目前連男的同夥仍有5人未到案。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲連男等人持空氣槍尋仇。（圖／台中地檢署提供）

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