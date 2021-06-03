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彰化麻將牌咖同桌感染率100%！每人「1傳4」威力比水果家族更強

▲▼彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／翻攝自王惠美臉書）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯擔心麻將牌咖群聚持續擴大，呼籲只要有打過牌的民眾都可以前往篩檢。（圖／翻攝自王惠美臉書）

記者鄧木卿、林冠吟／彰化報導

指揮中心3日宣布台灣本土病例新增364人，校正回歸166人，其中彰化新增15人，而麻將牌咖傳播鏈就占了5人，1人為水果盤商群聚，其餘9人感染源仍有待查，不過中有5人為家庭群聚，2人是職場感染，2人是單獨個案。衛生局長葉彥伯表示，此次的麻將牌咖群聚案比水果家族還更具挑戰。

葉彥伯指出，麻將牌咖傳播鏈3日新增5人，不過由於病毒傳染力極強，新增的5人當中有2人為聚會所所主。他強調，不要只看新增5例，依照歌唱班群聚的經驗來看，這5例未來還會再往職場和家庭擴散，「每一個麻將牌咖傳染的潛能是1傳4，後面至少會再有20個確診者出現！」

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葉彥伯指出，麻將牌咖的同桌感染率為「100%」，每一個確診者都會再回到職場或家庭，若以1個人可以傳給4個人的情形來看，最糟的可能會新增至少80名確診者。他更直言，麻將牌咖群聚感染比水果家族更具挑戰。

▲▼彰化縣政府3日公布確診者足跡與關聯圖。（圖／翻攝自王惠美臉書）

▲▼彰化縣政府3日公布確診者足跡與關聯圖。（圖／翻攝自王惠美臉書）

▲▼彰化縣政府3日公布確診者足跡與關聯圖。（圖／翻攝自王惠美臉書）

為防堵疫情持續擴大，彰化縣政府也將啟動麻將牌咖快篩動員令，號召5月16日有參加任何牌咖聚會民眾，只要身體出現不適，就應立即前往合作的醫療院所告知接觸史進行採檢。葉彥伯呼籲民眾，「甚至沒有症狀，也可以前往篩檢。」由於同桌打牌的確診率高達100%，若牌友有出現呼吸道症狀，絕對不要和這些人打牌，但他也坦言「最好還是都不要打啦」。

而剩餘的確診個案中，有9例感染源為待查個案，2例為單一感染源個案，其餘皆是家庭與職場群聚，不過有一例家庭群聚疑似為北部返鄉接觸處後確診，目前衛生局仍在匡列採檢與調查中。

至於直接講座的群聚案，衛生局共匡列24名民眾與3名工作人員，相關採檢結果仍未出來，不過皆已完成採檢，而案8172上月17日曾參加上午場的講座，於同月21日發病，29日確診。

▲▼彰化縣政府3日公布確診者足跡與關聯圖。（圖／翻攝自王惠美臉書）

▲彰化縣政府3日公布歌唱班群聚傳播鏈發病時間圖。（圖／翻攝自王惠美臉書）

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