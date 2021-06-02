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快訊／侯友宜宣布：新北1200坪巨型篩檢站明啟用　時間地點曝光！

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜宣布，板橋新增一處大型篩檢兼疫苗接種站，明日9點正式啟用，採線上預約（網址於下方），單日可篩檢600人，位於板橋區環河西路四段與華江七路口，加上原有板橋、土城、中和、雙和、永和、新店、泰山、樂生等12處社區篩檢站，共計13處篩檢站，總篩檢量能可達3800人。

▼明天正式啟用的板橋江翠疫苗接種暨快篩站空拍。（圖／記者林振民攝，下同）

▲▼板橋江翠疫苗接種暨快篩站空拍。（圖／記者林振民攝）

因應將來市民接種疫苗需要，新北市政府已在板橋江子翠重劃區，完成新北市第一座，也是全國首座的疫苗接種站，面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，可同時使用，附近並有大型停車場，可停數百輛車及機車。由於目前疫苗仍須按中央規定的配發及接種順序使用，疫苗站啟用前，將暫時作為採檢站供市民使用。

負責設計規劃的工務局表示，板橋疫苗站採用貨櫃組合屋的形式建置，不受天候影響，且具機動性，可再移動遷至其他地方繼續使用，如有需要，也可進行夜間接種或採檢。

工務局長詹榮鋒表示，自雙北升級第三級警戒後，新北市政府即開始尋找適當地點，條件包括：必須距離醫院不遠，可提供醫護支援，且遠離社區，場地空曠等，同時，兼具多目標使用，將暫時先擔任採檢站，以協助提高篩檢量能，最後選定在板橋江翠北側重劃區內、一處佔地3.4公頃的學校預定地，面積約4,000平方公尺作為疫苗站用地。

負責施工的新工處說明，在和衛生局研議後，板橋疫苗站先暫時作為採檢站，初期共規劃3個防疫採檢區，每區配置6個篩檢窗口，目前將先開設3個採檢窗口，預估最多一天可提供2000位民眾進行快篩。

新工處表示，新北首座大型疫苗站以一周的時間即快速建置完成，利用貨櫃組合屋形式建置，方便快速組裝、拆卸及移動，未來也可再轉做他處使用。對於篩檢站內進行篩檢作業的醫護人員，則提供正壓的空調設備以及對應的後勤空間，讓篩檢人員有更安全的作業環境。

▲▼板橋江翠疫苗接種暨快篩站空拍。（圖／記者林振民攝）

新北市新增一處板橋大型篩檢站如下，6/3啟用：

【板橋大型篩檢(疫苗接種)站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務地點：板橋區環河西路四段與華江七路口
服務量能：每日600
服務時間：網路預約，09：00 -17：00
https://reg.ntch.ntpc.gov.tw:4443/RapidScreeningWeb

原12處社區篩檢站：
【板橋聯醫篩檢站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務地點：新北市立聯合醫院板橋院區
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【三重聯醫篩檢站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務地點：新北市立聯合醫院三重院區
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【雙和社區篩檢站】
服務醫院：部立雙和醫院
服務地點：部立雙和醫院
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】
服務醫院：土城長庚醫院
服務地點：土城長庚醫院
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【永和耕莘篩檢站】
服務醫院：永和耕莘醫院
服務地點：永和耕莘醫院
服務量能：每日200
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新莊樂生篩檢站】
服務醫院：部立樂生療養院
服務地點：部立樂生療養院
服務量能：每日100
服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

【泰山輔大篩檢站】
服務醫院：泰山輔大醫院
服務地點：泰山輔大醫院
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和社區篩檢站】
服務醫院：永和耕莘醫院
服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)
中和區莊敬路49巷29弄2號
服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店耕莘篩檢站】
服務醫院：新店耕莘醫院
服務地點：新店交通公園（新北市新店區民族路109號）
服務量能：每日200
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和機動篩檢站】
服務醫院：怡和醫院
服務地點：積穗市民活動中心（員山路455巷10號）
服務量能：每日300（首日上午100）
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店慈濟篩檢站】
服務醫院：新店慈濟醫院
服務地點：新店慈濟醫院
服務量能：每日300（首日200)
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋機動篩檢站】
服務醫院：板橋中興醫院
服務地點：永豐市民活動中心（板橋區永豐街124號）
服務區域：板橋
服務量能：每日300（首日200）
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

▲▼板橋江翠疫苗接種暨快篩站空拍。（圖／記者林振民攝）

▼板橋江子翠大型疫苗接種兼快篩站，今全力趕工架設中。（圖／記者許靖騏攝，下同）

▲▼板橋江翠疫苗接種暨快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼板橋江翠疫苗接種暨快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

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