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LIVE／北市增152本土！柯文哲親上火線　說明「疫苗快打計畫」

記者袁茵／台北報導

指揮中心2日宣布，新增372例本土確診，以及校正回歸177例，總計549例，以新北市310例最多，其次為台北市152例，並新增12例死亡。台北市政府2日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心2日表示，新增372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

面對北市疫情仍嚴峻，台北市政府2日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將針對文化大學學生染疫、台北市大型疫苗快打計畫、前立委黃昭順施打疫苗風波、國產疫苗等事件做說明。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊。（圖／北市府提供）

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