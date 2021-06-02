降重症死亡率「加護病房分配是關鍵」　指揮中心公布最新醫療量能

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置忠孝院區戶外等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土確診數趨緩，死亡人數仍每日以二位數增加，台大公衛學院教授陳秀熙表示，要降低重症死亡率，未來一週加護病房分配是關鍵，雙北在6/9以前至少需整備出432間ICU病房，才能讓重症得到妥善照顧。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確實在轉換清出病房上非常困難，但目前看起來有達到漸次平衡。

陳秀熙上午在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提到，台灣新冠疫情死亡率為1.64%，接近全球平均值2.1％，未來一週重症照護是關鍵。新北市若6月患者不再增加，截至6月9日至少需要339張專責病床、185間加護病房；台北市假設6/1~6/9每天仍有100名個案，住院數就會達到，在相同時間至少還需要506張專責病床、247間加護病房，才能降低重症死亡率。

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陳時中下午在在記者會被問及雙北醫療量能整備情況，他表示，「目前在轉換清出病房確實有非常困難」，但雙北有積極作為，目前看起來有達到漸次平衡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，因應此波本土疫情，上週五陸續有醫院開始騰出專責病房與專責加護病房，若以房間數為單位，截至今（2）日全國共開設4900多間專責病房，每間床數不定，目前共收治2367人，還有一半的房間數可用。

至於雙北專責病房則開設1647間，目前收治1526人，因為指揮中心已開放多人一室，在收案上還有一些餘裕，不過因為病人轉出後醫院需要空置24小時進行清消，房間也要隔間整建，地方可能會有更詳細的數字。

最後，有關乎收治重症病患的專責加護病房，羅一鈞說，依據最新盤點結果，全國共有825間，目前收治233人，還有蠻大的調度空間。雙北ICU量能不敢說非常足夠，但會協助雙北做網區內外調度，持續觀察情形做積極調整。

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