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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／侯友宜仍居十大政治領袖第一　柯文哲快攻爬上第二

▲▼從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，至今已屆滿一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

記者郭琮淵、劉采筠／台北報導

隨著各國因為大規模施打疫苗而陸續研擬解封的同時，一向自詡為「防疫模範生」的台灣卻因疫情而全面「三級警戒」，對蔡政府來說是前所未有的執政危機，且政壇也因疫苗數量與是否進口，再掀起一片波瀾。究竟哪些政治人物在近期表現較好？具備能力在未來領導台灣民眾突破萬難？《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份。本問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

▲▼從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，至今已屆滿一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

▲從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次「後蔡英文時期」的十大領袖排名調查開始，至今已屆滿一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度。

▲▼從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，至今已屆滿一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

▲柯文哲在此次疫情中抗疫表現突出，完全展現急診室醫生的專業，包括醫護徵召與防疫旅館等快、狠、準的果斷決策，獲得民眾看好，排名從前次調查第六名上升到第二名。

調查結果顯示：新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度第一，高達79.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；台北市長柯文哲排名第二；副總統賴清德排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；立法委員蔣萬安排名第五。第六到第十名的排名依次為前國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、衛生福利部長陳時中。

▲▼ET民調賴清德。

▲賴清德在此次疫情擴散風暴中似乎都沒看到他，可謂稱職扮演無聲的備位元首，排名從前次調查（2021年3月）的第二名小幅下滑一名，名列第三。顯見還是有批忠誠的支持者看好他。

▲▼ET民調郭台銘。

▲郭台銘從上次總統大選爭取國民黨提名失利後就消失於政壇，近日則因提出申請進口500萬劑BNT疫苗而聲名大噪，一舉衝到第四名。

▲▼ET民調蔣萬安。

▲蔣萬安是最被看好的國民黨新生代，這次的調查，郭台銘因為疫苗取得而強勢上榜，以及柯文哲展現專業治理的表現下，導致他在排行榜下滑一名，位居第五名。

和前次調查結果相比（2021年3月），侯友宜維持高看好度續居第一名；柯文哲憑藉醫生專業，包括醫護徵召與防疫旅館等快、狠、準的果斷決策，在此次疫情中抗疫表現突出，獲得民眾看好，排名從第六名上升到第二名；郭台銘則因近日新冠肺炎疫情嚴峻，在國內急需疫苗的情況下，提出申請進口500萬劑BNT疫苗，首次進入榜內就一舉衝到第四名；賴清德及蔣萬安都小幅下滑一名，分列第三名與第五名。

▲▼ET民調朱立倫。

▲朱立倫在2018年卸任新北市長後已經沒有公職在身，但是民眾仍對朱立倫有一定程度的看好度，歷次調查中排名都很穩定。近日朱立倫不斷在臉書上展現自己的財經專業以及國際視野，此次調查的看好度提升，從第八名上升至第六名，為藍營人士入榜的第三名。

▲▼ET民調盧秀燕。

▲此次調查首次進榜的盧秀燕，除多次針對中火發電廠增設等議題與中央對抗外，面對本次新冠肺炎社區感染擴散，迅速指揮展開積極抗疫，獲得人氣與看好度，排名大幅躍進至第七名，為十大中唯一的女性政治人物。

▲▼ET民調鄭文燦。

▲受到部桃群聚感染與華航諾富特等事件的影響，因此鄭文燦由前次調查的第三名下滑至第八名，名次掉落幅度有五名之大，或許跟疫情的可能破口在其所執政的縣市有關。

在後續排名，朱立倫看好度提升，從第八名上升至第六名，為藍營人士入榜的第三名；而首度進入榜內的還有盧秀燕，除多次針對中火發電廠增設等議題與中央對抗外，面對本次新冠肺炎社區感染擴散，迅速指揮展開積極抗疫，獲得人氣與看好度，排名大幅躍進至第七名，為十大中唯一的女性政治人物；受部桃群聚感染與華航諾富特事件的影響，鄭文燦由前次的第三名下滑至第八名；陳其邁由第七名下滑至第九名；同樣受到疫情影響，前次第五名的陳時中，因華航機師檢疫期限放寬成「3+11」導致出現防疫破口，指揮部署遭受質疑，加上疫苗採購爭議，失去人氣以及好感度，排名下滑至第十名。

▲▼ET民調陳其邁。

陳其邁此次排名則由前次調查第的七名下滑至第九名，在最近三次調查雖都排名後段班，但近期在抗疫表現中陸續提出傳統市場分流等措施頗受好評。

▲▼ET民調陳時中。

▲在今年5月之前的歷次調查中，陳時中都有不俗表現。然而5月開始因華航機師檢疫期限放寬成「3+11」導致出現防疫破口，指揮部署遭受質疑，後續又因為疫苗採購爭議以及「校正回歸」說詞，而逐漸失去民眾的信任感。

【調查說明】

1. 本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年5月30日至6月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,520份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.51%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年4月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

2. 本調查提供台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選看好度次數最多的前十名做為十大政治領袖的排名。

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