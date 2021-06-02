男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」又慶生...她批自私怒檢舉

▲一名男性不聽女友勸告，依然去朋友家聚會；情境示意圖。（Pixabay）

圖文／鏡週刊

全國三級警戒下，中央流行疫情指揮中心及地方政府一再呼籲，民眾減少不必要的外出與集會活動，且避免任何群聚之行為。孰料，一名女網友直言男友是防疫破口，不僅時常去朋友家參加5人以上聚餐，多次苦口婆心勸說不要群聚，並希望能體諒醫護人員的辛苦，但對方卻都當耳邊風還去參加朋友慶生趴，讓她氣到向1922檢舉。

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一名女網友於Dcard以「當男友是防疫破口」為題匿名發文，稱男友近期常會去朋友家群聚吃飯，且一次聚會都超過5人，多次勸說無效，讓她感到既無奈又生氣。從女網友曝光的訊息中，男友告知要跟朋友去吃早餐，她提醒疫情嚴峻儘量待在家、不要亂跑比較好，若是接觸的人確診，很可能會傳染其他親朋好友。

孰料，男友卻不以為意回覆「吃早餐而已也沒有別人」「我們這幾個也沒亂跑也都有戴口罩」「都不亂跑有戴口罩會確診？」，女網友見狀更為火大，強調病毒傳染力的危險，原先相當擔心男友身體健康，卻發現對方根本沒危機意識，結果卻獲得「不然呢？病毒從雙北飄過來嗎？」讓她頓時無語，只表示在疫情當下，雖無法控制其他人，但至少可以控制自己勤洗手、戴口罩、不要群聚以及減少非必要活動。

即使女網友再如何苦口婆心勸男友減少非必要外出及群聚，並以辛苦的醫護人員為例，希望可以感同身受，但男友卻依然故我，還表示等等和朋友去某一人家慶生跟玩貓，已經氣到不知該說什麼的女網友僅冷淡回應對方「喔」；女網友在文末，忍不住直言「都什麼時候了還在慶生！真的腦袋有洞。」

該文獲得眾多網友熱烈的回應，一面倒力挺女網友檢舉及遠離男友，「就是僥倖心態，想賭那個機率而已，跟那些偷開店或辦畢典的一樣，就算中鏢了，臉皮夠厚也是不痛不癢」「政策也訂在那裡了還5人以上群聚，其實是可以檢舉的欸」「真的很扯欸！那些人接觸過什麼人他會知道嗎…」「吃東西會戴口罩嗎！神邏輯」

女網友事後回應，已將男友群聚的影像寄信檢舉，之前男友群聚時都未拍照，因此她沒想到可以打電話報警，如果之後得知男友又群聚一定會報警，她痛批「他跟那群朋友真的都腦袋有洞，自私又無腦」，不過也回覆擔心她的網友稱「然後大家不用擔心喔，我們是遠距，已經1個多月沒見面了，我也不會跟他見面的」。

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至6月14日，民眾除了外出須佩戴口罩，警方無須勸導就可開罰以外，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭或社交聚會，避免不必要移動、活動或集會。



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