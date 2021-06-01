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確診男突失憶「全身脫光衝出病房」　院方證實ICU症候群

台北慈濟醫院。（圖／醫院提供）

▲台北慈濟重症患者出現加護病房症候群。（圖／醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土患者爆量，近期屢屢傳出新冠確診者住院脫序行為，台北慈濟醫院今有一名染疫重症患者出現混亂行為、意識障礙及失憶等的急性精神症狀，患者脫光全身衣物奔出病房，自己竟渾然不知。最後經身心科醫師診斷，確診是急性精神混亂，也是俗稱的「加護病房（ICU）症候群」。醫師也坦言，臨床上ICU症候群比例並不低，特別是疫情期間。

該名男性病患5/22因呼吸喘、咳嗽且有痰症狀，到急診篩檢，發現該男血氧濃度為87偏低，肺部Ｘ光片雙側已有浸潤情形，5/23入住ICU插管治療，後續轉往專責病房。

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台北慈濟醫院急重症管理中心吳燿光主任指出，該名患者拔管後，28日由專責病房照護，竟在30日下午1點左右，自行推著點滴走出病房，正巧被穿著防水隔離衣的護理師發現，趕緊將他安置回房後，於31日中午再度會診身心醫學科醫師。

該患者經過診斷是「急性精神混亂」，這也是加護病房常出現的症狀，俗稱加護病房症候群（ICU syndrome），指加護病房封閉式環境及身體的併發症，所產生的心理及行為改變。

新冠肺炎造成的急性肺部病變及身體的損傷，對患者身心所產生的影響，引起「譫妄症狀」及記憶缺損等心理方面的疾病。台北慈濟醫院身心醫學科陳益乾主任表示，所謂「譫妄症」是因為身體疾病或某些合併藥物，引起大腦功能急速失調、導致混亂狀態，患者的病程常時好時壞。

陳益乾說，臨床上ICU症候群比例並不低，特別是疫情期間，病人於隔離情況下使症狀加劇，治療此類病人除了開立藥物外，也會教導患者記錄目前所在的空間與時間，協助其認知重建，其次家屬關懷也相當重要，保持電話連繫使患者安心，才能盡速恢復正常。

吳燿光表示，類似該名男子症狀之患者，在專責病房裡就有好幾位，並包含多名精神疾病患者，目前採取跨團隊照護診療，後續也將由身心科追蹤病人情況。

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