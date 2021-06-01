蔡英文親自催促下訂的2000萬劑疫苗　唐鳳入官邸面報疫苗預約系統

▲唐鳳上午向蔡英文報告疫苗預約系統的進度。（圖／張惇涵臉書）



記者陶本和／台北報導

由於國人對於疫苗何時可以施打，感到非常焦慮。對此，總統府發言人張惇涵1日表示，其實總統蔡英文和各部門每天都緊盯、催促下訂的2000萬劑疫苗；而今天上午，政務委員唐鳳也向總統報告有關疫苗施打預約系統的規劃。

張惇涵表示，蔡英文跟政府各部門，每天都在緊盯、催促下訂的2000萬劑疫苗，希望能早一天來，早一天打，早一天安心，除了催促疫苗儘速到貨，疫苗施打的系統也要確實到位，讓後續疫苗接種能夠有秩序、有效率的進行；更為重要的是，要降低群聚風險。

事實上，在5月13日的國安高層會議上，蔡英文就有特別指示，指揮中心要做好規劃，讓國人能夠預約登記；而唐鳳不僅讓簡訊實聯制在短時間內上路，也同步設計疫苗施打預約系統的規劃。

張惇涵說，唐鳳早上跟蔡英文報告系統進度時表示，這套系統會是大家熟悉且方便使用的系統，讓大家自己選擇在什麼時候、什麼地點施打疫苗。目前正在測試當中，測試完成、疫苗到位，就能夠迅速上線使用。

對於疫情與疫苗採購，張惇涵也指出，採購的疫苗只要還沒到貨，還沒開始大規模施打，大家都會很心急，「這波疫情來的又快又急，沒有人不急，但事急更要穩」。從第一線的醫護和防疫人員，從中央到地方，很多人無時不刻都在努力，我們也很感謝民間企業和團體的熱心付出。每個人在各自的崗位上努力，中央地方不分朝野，政府民間共同努力，全國人民團結一心。

「小小的台灣，要分裂很快，要團結，也可以很快」。張惇涵強調，還是那句話，我們的敵人只有一個，就是病毒，不是彼此。對立、仇恨、訕笑，都無法戰勝疫情；只有保持冷靜、相信專業、團結一致，穩住，我們才能贏，才能戰勝病毒。