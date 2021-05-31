LIVE／新北今增171例　侯友宜啟動「疫苗接種站」最新說明

記者楊蕓／新北報導

新北市31日增加本土171例，全台最多，新北市長侯友宜召開應變會議記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市政府31日宣布，因應將來市民接種疫苗需要，已在板橋江子翠重劃區，完成新北市第一座，也是全國首座的疫苗接種站，面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，可同時使用，附近並有大型停車場，可停數百輛車及機車。

新北市府說明，由於目前疫苗仍須按中央規定的配發及接種順序使用，疫苗站啟用前，將暫時作為採檢站供市民使用。新北市長侯友宜31日上午在現場視察後表示，由於目前醫療能量還是相當吃緊，初期將先開3個採檢窗口，隨後視疫情發展，可隨時擴充，預估最多一天可提供2000人進行採檢。

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

▲侯友宜召開應變會議記者會。（圖／新北市政府提供）

指揮中心31日指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。

其中，293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。