「紓困金會直接匯入金融帳戶」　行政院提醒國人：別急著外出刷摺

▲行政院長蘇貞昌主持會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對立法院三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，特別預算經費提高至8400億元。行政院發言人羅秉成表示，本次紓困作業為了避免群聚，就去（109）年已符合資格的紓困對象，將直接匯入金融帳戶，國人別急著外出刷摺。

羅秉成表示，蘇貞昌第一時間得知立法院甫三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條、第19條修正草案，特別感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌及立法委員的支持，共同為全國疫情防治及國人同胞健康維護一起努力，能及時通過修法，協助需要紓困的產業與民眾。

羅秉成說，紓困特別條例適用時間將延長一年至明（111）年6月30日止，特別預算經費上限提高為總額8,400億元。

羅秉成表示，行政院將在6月3日（星期四）行政院會提出特別預算案送請立法院審議，並統一完整對外宣布各種紓困方案的具體内容，為使相關緊急紓困措施能夠儘速協助需要的產業及民眾，除本次新增的孩童家庭防疫補貼預計於6月15日起啟動發放外，其他的紓困措施，凡符合資格且既有帳戶者，原則上皆自6月4日（星期五）統一開始發放或受理。

羅秉成指出，本次紓困作業為了避免群聚，就去（109）年已符合資格的紓困對象，將直接匯入金融帳戶；另新增對象部分，政院也已要求各部會儘速規劃相關線上申請的作業流程及執行細節，並簡化審查流程，以降低臨櫃申請的人流。

至於針對可能臨櫃的民眾，羅秉成說，政院也請公股行庫以及各部會輔導各民間金融單位，除做好臨櫃受理服務外，也要加強人流管制等防疫措施。

最後，羅秉成籲請國人，值此疫情仍處三級警戒期間，若非急迫需要，請勿外出臨櫃辦理，或至ATM領款，也不要急於一時外出刷摺，以避免及降低群聚感染的風險。