指揮中心公佈疫情Rt值「5／13~5／15最高峰」　陳時中：本土疫情已趨緩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已破7000例，累計死亡112人。中央流行疫情指揮中心今公布這波疫情RT值（Rt＝R值＋時間變化），指揮官陳時中表示，從5/30到現在，Rt值是1.02，最高時間大概是5/13~5/15的Rt值達到15，這段時間非常高，經過三級控制，現在疫情已到達臨界點。

陳時中表示，今天公布RT值是讓大家看看這段時間一起努力的成果，根據整體報告，5/30RT值在1.02，最高是5/13~5/15，Rt值高達15，經過5/15雙北三級，到5/19全國三級警戒，這段時間疫情Rt值應該已經到了1.0，基本上已經到臨界點，目前疫情基本上朝向可控的方向在前進。

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發言人莊人祥解釋，Rt值用中文表示是基本再生數，就是說當一個病毒從外面進入到一個完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染多少人的估計數值，當估計疫情發生時所產生的傳染力再生數就會用Rt表示 ，用這方式代表目前整個病毒一個人感染後，可傳給多少人。

莊人祥說，目前最新數字是1.02，代表平均每個病人可傳給1.02個人，通常Rt值低於1以下，表示疫情就會開始反轉，現在可看到每天新增數字是有趨緩趨勢，如果沒有太大意外，明天Rt值可能會破1，表示說傳染力開始有反轉跡象。

▲目前最新Rt值為1.02，通常RT值低於1以下，表示疫情就會開始反轉。