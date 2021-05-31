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職場生存6守則：不必要的交際、沒營養的關係，只是不斷死循環！

你是否也常糾結著下班是否要跟同事主管聚餐？或者為了培養人脈而犧牲休息時間去應酬呢？上次Podcast《職場N個碴》系列邀請到Jvita香氛保養品牌台灣區主理人「蔡侑霖」，分享他是如何拿捏工作與生活的平衡，相信各位職場人也跟編輯一樣受益良多，而這次「蔡侑霖」會進階與我們談談如何處理苦惱的「工作與人際」。（這集含金量一樣好高啊，必聽！）

#不必要的交際、沒營養的關係，只是不斷死循環！

出社會後和朋友聚餐都是抱怨工作上的事，花費了一整天與他們講述這些負面事件也沒有得到解答，雖然短暫得到情緒發洩但問題仍沒解決，和多數人一樣蔡侑霖過去也曾經深陷這種負能量循環，他說：「剛出社會必然有好多話想跟朋友分享，但發現講的事情都差不多，朋友也不一定有在認真聽你說，彼此只是互相傾倒心中的垃圾，對工作、對自己甚至是對人生都沒有太大的助益。」

#幫朋友創造專屬Hashtag

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A朋友只適合玩樂講八卦、B朋友口風很緊適合談心......，你是否也會將朋友分類、貼標籤呢？轉換過不少工作的蔡侑霖，在豐富的職涯生活中體認到「擅長工作只是一回事，要把生活顧好又是另一回事，而如何拿捏與朋友間的平衡距離也是一門學問。」很多事業強人其實對於生活的掌握度並不高（公事可以快刀斬亂麻，私事卻一塌糊塗），所謂的朋友也大多是為了利益關係而建立。

蔡侑霖對於朋友非常慎選，對他來說「好朋友」的定義是可以聆聽自己說話，不會讓他走心。不過，各位職場人也不必過於介懷，身處於社會一定會認識形形色色的朋友，蔡侑霖也不避諱給予他們Hashtag，例如：A朋友：#飯友 #8點過後才能約 #不適合談心；而B朋友：#只有假日才能約 #懂聆聽 #會適當給出意見，不會因為A朋友不適合談心就避而遠之，真正的生活樂趣是找出當下最志同道合的朋友去打卡闖關。

 再回到職場人際上，與同事相處、與主管斡旋都令你戰戰兢兢的嗎？蔡侑霖認為職場有一部分就是演技大考驗，真正在職場上活得久的人通常都是按捺不動、善於觀察，找對時機才出手！而下列編輯也針對讀者的6大問題投稿來請教蔡侑霖如何破解：

1.主管是記憶力差，還是想推卸責任？ 

有職場人提出曾經遇過記憶力很差的主管，要下屬按照他說的A方法執行，結果成效不佳卻反過來質問下屬為什麼這樣做？讓人不禁懷疑這位主管是真的記憶力差，忘記是自己曾經的要求，還是只想撇清關係呢？蔡侑霖說：「這種主管多的是，更可怕的是記憶力很差還會惱羞成怒！

面對記憶力差、善變、有選擇障礙型的主管們，蔡侑霖建議：「與他合作的所有檔案都要『另存新檔』。」第一、千萬不要B檔案覆蓋A檔案，避免主管臨時想改回A檔案，導致重工的事情發生；第二、為自己保留一點證據，避免主管找碴。

2.主管老是出爾反爾，我是不是該錄音為證？

主管老是忘記自己曾經說過的話，或總是出爾反爾，我是不是應該錄音留作證據來保障自己？答案是「千萬不要！」蔡侑霖分享自己曾經有一位朋友把主管講的話錄音下來，想要趁此向公司舉報他的黑暗面，結果這位朋友反而被封殺！公司的考量如下：第一、錄音行為沒有尊重直屬主管；第二、公司場所錄音可能涉及機密。

最重要的是，有不少公司都會打電話至應聘者的前公司詢問新人狀況，若此時你的前公司說：「這位同事很愛錄音」（驚），相信你的新公司也會對你產生懷疑。

3.主管能力很強，我如何才能表現亮眼？

若你遇到的是工作能力極強，同時又很心細的主管型，想要脫穎而出，蔡侑霖的建議是「表現得比主管還要心思縝密」，例如：會議中，在主管面前主動提出比起A方法，是不是用B方法會更有效益？或是，我認為＿＿好像會更好，你覺得呢？這邊需要注意的是，一定要把決定權（功勞）交還給主管，讓他知道你還是尊重他的想法。（這個做法不只讓主管加強對你的印象，也會讓他覺得多提把你也不會威脅到自己的位置）

4.優柔寡斷的老闆大幅降低工作效率怎麼辦？ 

你是否也遇過猶豫不決的Baby型老闆呢？面對這種老闆，總是讓人三催四請、拖延工作進度，蔡侑霖認為最好的辦法就是「直接給老闆明確的答案」（也就是幫老闆做好決定），例如：我認為可以取用A方案試試，因為評估下來A方案的利潤最高，同時也可以增加公司的曝光度，若執行過程有不好的地方你也可以再糾正。

關鍵技巧在於「用道理說服，並把公司利益放大」，因為沒有老闆會願意損失公司權益，只要你眼神堅定，以「都是為了公司考量而做的決定」作為說服點，正常老闆都會願意聽的！（即使不願意聽你的意見，這個時候老闆自己通常也會有個決斷）

5.面對同事挖的陷阱，我該如何

「你覺得那個主管（同事）怎麼樣？」你是否也曾經被問過這種問題，擔心回答心中真實的想法，會被別人大作文章？蔡侑霖說：「想在職場上活得比較久的話，不論任何場合、事件都不要給出情感性的答案。」面對這類型的問題，請不要客氣地把坑洞留給發問者（笑），例如：我跟這位主管（同事）不太熟，所以不知道說什麼，但我覺得他看起來能力好像很強？你覺得呢？

多數人都喜歡撿你的話去補充他心中的句子，再變成散文去跟別人宣傳，即使是同事也不要隨意說閒話，因為你無法預測未來這位同事會是你的主管、下屬，又或者是客戶，「凡事留一線，日後好相見」絕對是亙古不變的道理。

6.在意別人同事眼光，導致工作綁手綁腳怎麼辦？

想要積極表現，但又害怕同事議論該怎麼辦？請先認清同事就是工作上共識的人，真正有資格考核你的人是主管、發薪水給你的是老闆，你絕對是有義務向他們展現自己的才能的！對此，蔡侑霖給出表現自己最實用的建議即是「提出問題」，像是很多老闆（主管）在會議的最後都會詢問「各位還有沒有什麼問題？」通常這個時候你若能勇敢提出對的問題（例如：我們是否要另外開個追縱表，確保進度如期完成？這個專案是不是＿＿會更好？），老闆肯定對你有超高記憶點。（與世無爭的小白兔通常在敏感時機都是第一個被裁員的！！！）

看完上述蔡侑霖給各位職場人最常見的6大問題建議，你心中的困擾是否也迎刃而解了呢？蔡侑霖說：「在30歲前的工作黃金期，最重要的就是把基礎功磨練好。」也建議盡量在30歲至32歲間晉升管理職，這對未來轉職、加薪及升遷都有很大的幫助。

蔡侑霖推出的《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》大家看了沒？本書的精髓著重在30歲，雖然不會告訴你人生一定要走直線（和看完就忘的心靈雞湯完全不同），卻能幫助你少走很多冤枉路哦！「當你可以不再以時間去證明自身價值，多餘心思就能用來安排理想的人生節奏及生活品質，加深你與他人之間的情誼，理想生活只得和你共處。」

Podcast：PinkTalks女子相談所

Source：蔡侑霖

【延伸閱讀】

工作生活如何拿捏？Jvita品牌主理人「蔡侑霖」：先談好每個日子然後才是人生｜《職場N個碴》

為公司賣命vs.為自己努力僅一線之隔！量販女王「何默真」給畢業生的職場寶典！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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