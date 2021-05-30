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池上民眾打麻將「4+1」遭查獲辯：都有戴口罩　5人群聚挨罰

▲警方會同衛生局人員依報前往䅲査，果然見屋內一桌人聚集打牌。（圖／台東縣警察局提供，下同）

警方會同衛生局人員依報前往䅲査，果然見屋內一桌人聚集打牌。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全國新冠肺炎防疫警戒升至第三級，「全民防疫」已是全民共識。台東池上分駐所28日下午接獲民眾檢舉稱「有人群聚打牌」！分駐所3名員警立即會同衛生局人員「全副防護」共同前往稽查；經屋主同意入內，果然有4人在打麻將，雖均有配戴口罩，但仍違反規定，遂依「傳染病防治法」予以開罰，並請民眾各自返家，免造成防疫破口！

▲警方會同衛生局人員依報前往䅲査，果然見屋內一桌人聚集打牌。（圖／台東縣警察局提供，下同）

衛生單位人員在屋內廁所發現1人。

全台COVID-19疫情擴大，連續5天本土個案破百例，中央流行疫情指揮中心19日下午宣布「全國升至第三級疫情警戒」，25日再宣布警戒延長至6月14日，避免端午節連假群聚，防疫措施全國一致。為避免疫情擴散，「全民防疫」已成為全民共識，但是仍有少數民眾不聽勸；28日起，未戴口罩或違反規定群聚者，不再勸導一律開罰，以防堵疫情擴散。

▲警方會同衛生局人員依報前往䅲査，果然見屋內一桌人聚集打牌。（圖／台東縣警察局提供，下同）

稽查人員現場蒐證並開單裁罰。

分駐所表示，當天下午接獲民眾檢舉報後，立刻通報主管機關衛生局，並偕同衛生所人員共同前往實施稽查。抵達檢舉地點後，經屋主同意入內察看，果然有5人群聚打牌，屋主還狡辯稱「我們只有四個人，廁所那個是剛來的，馬上就走了」，說法令在場的衛生所人員直搖頭，疫情已如此嚴峻，還執迷不悟屢勸不聽，依違反「傳染病防治法」予以開單送裁罰後，請他們各自返家，避免造成為防疫破口！

關山警察分局表示，面對看不見的病毒，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上、室外10人以上之聚會；僅保留維生、維持秩序、必要性服務、醫療與公務場所，其餘營業和公共場所皆關閉；落實戴口罩與社交距離。

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