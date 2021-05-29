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「超亮綠光」天空墜下！流星衝入默拉皮火山　他神手拍到絕美瞬間

▲▼電影情節成真！流星墜入印尼默拉皮火山...唯美畫面曝光。（圖／翻攝自Gunarto_song個人IG）

▲外國網友拍攝到流星墜入默拉皮火山。（圖／翻攝自Gunarto_song個人IG）

記者趙蔡州／綜合報導

一名外國網友5月27日在拍攝印尼默拉皮火山（Gunung Merapi）照片時，竟然碰上一顆流星墜入默拉皮火山山頂，他興奮之餘也立刻按下快門，清楚地拍下這個令人震撼的畫面。

根據WORLD OF BUZZ報導，網友Gunarto_song日前在個人instagram分享這一張令人震撼的照片。他透露，當時其實是想要拍攝火山配上滿月的照片，不料過程中發現有天空中「光輝」快速墜下，他就趕緊按下快門。

他形容「忽然有一道亮光，從天空落到了默拉皮火山的山頂上，超級明亮，速度極快」。

▲▼電影情節成真！流星墜入印尼默拉皮火山...唯美畫面曝光。（圖／翻攝自Gunarto_song個人IG）

▲▼電影情節成真！流星墜入印尼默拉皮火山...唯美畫面曝光。（圖／翻攝自Gunarto_song個人IG）

▲外國網友拍攝到流星墜入默拉皮火山。（圖／翻攝自Gunarto_song個人IG）

照片後來被轉貼到批踢踢，有網友看了照片後說「流星要來拿做箭頭了」、「「外星人來啦，阿湯哥的世界大戰」、「快去撿碎片」、「魔戒重生了快去撿」、「有一個小孩在裡面，以後會拯救地球」、「賽亞人降臨」、「去撿啊，撿到就有錢人了」。

默拉皮火山是印尼活動性最強的火山，1992年、2006年、2010年及2020年均有嚴重噴發紀錄，其餘時間也曾經有小規模活動發生，被國際地球化學和火山學協會列為應當加強監督、研究的全球16座火山之一。

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