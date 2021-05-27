快訊／太平島官兵2人收細胞簡訊1篩陽　海巡署嘉義艦後送返台複驗

▲太平島官兵驚傳初篩陽性，海巡署派遣配置有負壓隔離病房的嘉義艦前往執行後送勤務。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

海巡署驚傳太平島有官兵疑似確診，據了解海巡署5月中旬派遣1000噸級桃園艦到太平島執行「必海專案」到南海運送太平島休假官兵，因兩名該島住房人員家住萬華、以及足跡去過萬華，日前手機收到疾管署細胞簡訊，海巡署立刻指示兩人進行採檢，目前一名太平島駐防人員一篩呈現陽性反應。

▲太平島官兵驚傳初篩陽性，海巡署派遣配置有負壓隔離病房的嘉義艦前往執行後送勤務，圖為4月交艦時總統蔡英文前往視察。（圖／翻攝臉書）

疾管署深恐海軍磐石艦及鑽石公主號郵輪群聚感染事件發生，指揮海巡署桃園艦全艦官兵返回高雄後進行全員採檢並登船清潔消毒，目前所有船員隔離觀察，但初篩近百人均為陰性反應。

知情人士透露，太平島為我國南疆重地，不但設立簡易醫院和醫師，甚至也有PCR採檢儀器，兩名收到細胞警示簡訊的士官兵在20日進行採檢，其中一人初篩為陽性，但最終PCR檢測結果尚未出爐，為防疫慎重起見，疾管署建議海巡署須將疑似染疫官兵後送回台採檢，海巡署艦隊分署出動4000噸，並配置有負壓隔離病房、手術室的嘉義艦在24日航向太平島救援疑似染疫官兵，國軍高雄總醫院也增派呼吸感染科醫師陪同前往，這也是嘉義艦4月底交艦以來首次南海醫療後送任務。

據了解，由於全國疫情進入三級警戒，加上太平島運輸勤務，平常駐島官兵都搭乘空軍C-130運輸機往返台灣、太平島，但C-130運輸機搭乘時並無分隔空間座位，恐易釀成群聚感染，嘉義艦出發前往太平島專案運輸這名確診士官兵返回台灣複驗，海巡署證實嘉義艦將於27日返台。

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