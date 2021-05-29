快訊／抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜升級「全區防禦」29區





▲新冠肺炎疫情擴散，夜市人潮不再。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

雙北延長升級三級警戒，但疫情遲遲未緩，醫學專家紛紛建議「是時候該封城了」。對此，新北市長侯友宜說，新北市已經在做升級的作戰演練，已經有8個區域在進行示範，等到29區陸續執行完後，做好準備就能修正前期演練，而後升級全區防禦（四級），整備計畫早就做好了，已經接續啟動實戰。

新加坡防疫名醫林韋地昨指出，目前台灣措施根本不夠，應該馬上進行全島封城，「難道要等到6月中發現不能解決再繼續延長三級？」他強調，台灣醫療資源緊繃，指揮中心又跑出一套校正回歸，實際感染數可能遠大於帳面數字，無法準確判斷疫情，儘管死亡機率是千分之一，但當分母越大時，數字就越可觀，加上近日死亡案例的年齡有越來越年輕的趨勢，台灣實在不能繼續拖下去。

另外，有專家認為新北市幾個行政區岌岌可危，確診人數太多難以確實疫調，單憑有萬華接觸史不能斷定無其他感染源、傳播鏈，若新北出現第二個萬華等級的熱區，疫情將會快速擴散。

對此，侯友宜表示，新北市前段時間已經做好兵棋推演，這些演練做完後就要做「強化三級」的實戰，做了一段時間後，用熱區防疫中心實戰演練，就是為「升級」準備，因此，所有熱區防疫中心，已有8區在做實戰演練，按照最嚴格管理進行。

侯友宜也表示，昨天特別要求民眾，停止室內外所有聚會，即使在家也要戴口罩、保持社交距離，賣菜一次買足、減少外出次數，嚴格落實以上準則。





▲侯友宜。（圖／新聞局提供）