網易互娛HR「猥褻式」招聘　「可下藥撩女同事」遭舉報

▲大陸一名HR招聘廣告惹毛女性。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名徐姓男子幫公司發佈招聘廣告，一夜之間惹惱眾多女性，甚至還登上微博被肉搜。有網友挖出他身份是大陸網易互動娛樂HR員工，在朋友圈發布「幫忙撩」、「幫忙下藥」等歧視女性的招聘言論，引發網友撻伐。

《北京日報》報導稱，一張備註為「網易互娛HR-徐某」的朋友圈截圖在網絡熱傳。截圖中，發布了「招人」訊息，配圖是一群年輕人穿著職業裝的合影，內文寫「看上我哪個女同事，給我一份程序簡歷，我幫忙撩……。」

徐姓男子還補充一條評論「給我簡歷，我甚至可以幫忙下藥」。該朋友圈被網友截圖後發布至網絡引起極大爭議，不少網友認為這樣的言論已經涉嫌侮辱女性。

不少網友在網易遊戲的官方微博表達不滿，有人留言「聽說你們公司HR準備給女同事下藥」、「你們員工怎麼回事，這就是你們公司的文化嗎？」

▲被辭退員工發道歉信。（圖／翻攝 北京日報）

網易互娛第一時間開展調查，並且公告稱，「確認不當言論為當事人所發，其個人行為嚴重違反網易關於員工不得有侮辱性詞語或不道德行為的管理規定，決定對涉事HR給予立即解除勞動合同的處分。」

目前，該名HR徐姓男子也發道歉信稱，「十分抱歉因為我在朋友圈的錯誤言行造成了非常不好的影響……我深刻的明白了尊嚴的意義，同時作為一個招聘的HR，我的言行也嚴重違背了職業規範… …再次抱歉今天給大家帶來的不好的感受，對不起。」