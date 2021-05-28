快訊／疫情再擴大！新北累計2887例「板橋703」　各區分佈曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布新北市新增136例，校正回歸141例，共277例，目前累積2887例。新北市長侯友宜公布各區域確診人數，其中板橋最多為703例。

侯友宜表示，自4月26日統計至今，總共累計2887確診，板橋703例，中和466例，三重324例，新莊262例，永和220例，土城189例，新店163例。

新北市目前除了確診人數持續激增外，全台死亡人數也高達19人，其中最年輕死亡案例，是新北市土城區一名36歲男子，確診隔日送醫不治。

該男子於26日經採檢後確診，原本預計27日前往檢疫所進行隔離，不料當天凌晨卻被家人發現倒臥在床，且四肢癱軟、已經沒有呼吸心跳；警消當天清晨5時接獲通報後立即趕往現場，並將男子送往醫院搶救，但最後仍宣告不治，成為目前全台最年輕的確診死亡案例，目前確切死因仍待進一步釐清。

另外，根據指揮中心28日公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。