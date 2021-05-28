最新「雙北病例地圖」曝光　一張圖看出染疫重災區！

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網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土個案今（28）日新增本土病例297例，校正回歸258例，死亡個案則新增19例。根據雙北市府提供的最新資料，在台北市部分，新增94例本土、114例校正回歸；新北是則是新增136例本土、141例校正回歸。《ETtoday新聞雲》製作出病例地圖，讓讀者一目了然，確診個案分別位於何區。

▲0528台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

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台北市長柯文哲28日在記者會公布，自2021年4月25日至2021年5月28日（近1個月）的案例分布，累計病例總數1906人，其中以萬華區990例最多，其次為文山區126例、信義區115例、大同區96例、中正區100例、中山區82例、大安區85例、士林區88例、北投區62例、松山區59例、南港區55例、內湖區48例。

▲0528新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

新北市長侯友宜28日也在記者會更新病例分布，自自2021年4月26日至2021年5月28日（近1個月），累計病例總數2887人，板橋區703例、中和區466例、三重區324例、新莊區262例、永和區220例、土城區189例、新店區163例、蘆洲區114例、汐止區75例、樹林區75例、五股區65例、淡水區62例、林口區37例、三峽區36例、泰山區32例、深坑區15例、八里區12例、鶯歌區13例、金山區8例、石碇區7例、萬里區3例、瑞芳區3例、貢寮區1例、三芝區1例、石門區1例，平溪、坪林、烏來、雙溪4區則是0確診。