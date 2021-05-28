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「孕婦需要打疫苗？」　婦產科名醫吐真心話：重症率比老人好一點

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

由於國內爆出孕婦確診案例，婦產科醫師蘇怡寧今發文，針對此問題發表看法，他直言，目前沒有任何結論指出，疫苗對孕婦或胎兒是百分之百安全的，當然也沒有證據顯示會有問題，「現階段真的沒有人可以跟你保證些什麼，這個人生的天平，就請你自己拿捏囉！」

眼看台灣有孕婦染疫，蘇怡寧今在臉書呼籲，「各位懷孕的媽咪們應該要開始嚴肅思考這個問題，而不是逃避了！」

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他強調，關於疫苗問題，畢竟是人類歷史上第一次這麼快時間被製造出來的疫苗，「真的沒有人可以給你保證些什麼，目前沒有任何結論告訴你，這個疫苗對孕婦或胎兒是百分之百安全的；但相對的，也沒有任何的證據顯示會有問題，不過倒是有越來越多的文獻，開始支持孕婦施打是沒有問題的。」

▲▼孕婦確診新冠難呼吸　台北慈濟「插管剖腹」一次保兩命。（圖／台北慈濟提供）

▲台北慈濟醫護緊急幫確診婦「插管剖腹」，保住母女倆性命。（圖／台北慈濟提供）

蘇怡寧表示，這些經驗全世界才開始慢慢累積，「你最擔心的血栓大概就是百萬分之4的機率，至於會不會影響寶寶？我沒有科學證據告訴你不會，但畢竟目前台灣進的都不是減毒疫苗，依學理上幾乎不可能對寶寶造成什麼影響。如果台灣真的大爆發了，估計大概會有10%以上的人被感染，孕婦得到重症的比率你可以算一下，應該比老人好一點點而已。」

他坦言，如果自己是孕婦，會選擇去施打，「但我不是你，我真的無法替你決定。不過利大於弊你懂吧？當然你可以堅持自己的利跟弊，之前台灣疫情相對沒有這麼嚴重，所以我們可以把孕婦是否施打這個選項，放在比較後面再來討論，但現在情況不太一樣了，思維跟策略也必須跟著改變。」

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