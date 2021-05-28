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嘉義縣增設專責病房　增設戶外篩檢區及檢傷區

▲嘉義縣提升醫療量能，增設戶外篩檢檢傷區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣提升醫療量能，增設戶外篩檢檢傷區。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台疫情3級警戒，嘉義縣指定嘉義長庚醫院為應變醫院，再增列大林慈濟醫院，加開設專責加護病房24床，並掌控呼吸器279台，衛福部朴子醫院及灣橋分院醫護人員分別支援居檢所與應變醫院，強化防疫醫療量能。

本土確診病例仍集中於雙北為多，嘉義縣衛生局指定嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院為應變醫院，整備負壓隔離病房45床、專責病房擴增至93床、再開設專責加護病房24床，合計162床。

▲嘉義縣提升醫療量能，增設戶外篩檢檢傷區。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義長庚設戶外篩檢區。（圖／嘉義縣政府提供）

為避免造成院內傳播，醫院均已設置戶外發燒篩檢、檢傷分類、慢性病處方箋藥來速、通訊診療、病人住院前，均需完成COVID-19篩檢，醫院設置住院檢疫門診採檢站，住院病患應先完成報到核對身分，現場進行快篩及PCR篩檢，篩檢結果正常者，可持證明單入院。

住院期間如有相關症狀或醫師懷疑時立即採檢、高風險工作人員(急診、加護病房及專責病房等)定期進行採檢，期能除找出隱形個案，也同步保全醫療量能。

▲嘉義縣提升醫療量能，增設戶外篩檢檢傷區。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華提醒，疫情期間慢性病患者如有醫療需求，可善用運用通訊診療，4大醫院也提供「藥來速」服務，提醒鄉親減少不必要的移動，如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請主動與所在地衛生所聯繫或撥1922，並儘速就醫，保護自己和他人的健康，大家一起為防疫努力。

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