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紓困4.0／旅遊業哀鴻遍野　業者嘆：撐不過2個月

▲因為新冠肺炎疫情影響，旅遊業蕭條，遊覽車停滿停車場。（圖／記者張凱喨攝）

▲因為新冠肺炎疫情影響，旅遊業蕭條，遊覽車停滿停車場。（圖／記者張凱喨攝）

記者潘姿吟／台北報導

疫情增溫，觀光旅遊業者遇到比去年更嚴峻的挑戰。台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，去年，業者好不容易把國外業務轉國內，現在國內旅遊市場業績不是下滑，而是直接「歸零」。

慕舍酒店執行董事王劭仁說明，今年的狀況與去年完全不一樣，該集團旗下飯店與各餐廳，自5/16爆發後便隨著政府公告，5/17起暫停營業至今已經第10天，基本的管銷與人事成本，持續支出。

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原提供外國人來台在地旅遊體驗票券為主的KKDAY，去年因疫情影響轉型國旅。行銷長黃昭瑛表示，今年受這一波疫情衝擊，截至6/14為止，取消的訂單量已經破億元，所有供應商都面臨生計難以維持的困境。從事地方旅遊、經營水上活動的雷先生則形容目前慘況，「連海邊都封閉，只要一靠近，海巡人員就會來問候！」他長嘆，如果再不想辦法，根本撐不過2個月。

盤點整個觀光旅遊業，除了航空、大型飯店、旅行社之外，其產業鏈還有車行、司機、導遊、民宿、餐飲、伴手禮、藝品業等從業人員，涵蓋範圍之廣、從業人員之多，卻面臨完全沒有訂單的窘況，下一步，怎麼走？台灣的現況是一年前的國外狀況，有沒有可能參考國外現況，作為產業升級的依據？

吳昭輝以美國當地的旅遊業為例，隨著疫苗施打率提高、市場開始活絡。綜觀全球，已16億人口施打疫苗，歐洲甚至傾向在6月份開放已施打疫苗的旅客毋需隔離，可以預期，海外旅遊市場已在緩慢甦醒中；而遭受此波本土疫情重擊的國內旅遊，除了急診紓困，是不是更需要著墨於長期規劃，調整產業氣虛的體質。

吳昭輝指出，現正是輔導升級的最佳時機，可以由政府帶頭提升觀光產業數位服務、建置觀光大數據平台及推廣智慧觀光應用等；透過資通訊科技應用，協助觀光產業數位轉型，以提升產業服務品質及增進監管效能。

一但台灣在疫苗施打普及後，疫情紓緩時可佈局，與國際接軌並加入國際認證的疫苗護照，讓國際旅客願意來台旅遊。

▲桃園海岸旅遊新景點，新屋石滬故事館營運。（資料圖／記者楊淑媛攝）

▲一但疫情紓緩時可佈局，與國際接軌並加入國際認證的疫苗護照，讓國際旅客願意來台旅遊。（資料圖／記者楊淑媛攝）

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