快訊／疫情再擴大！新北累計2608例「板橋653」　各區分佈曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增405例確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。確診個案中新增13例死亡。新北市新增177例，校正回歸146例，共323例。

新北市長侯友宜下午公布，自4／26統計至今，總共累計2608確診，板橋653，中和418，三重294，新莊237例，永和180例，土城164例。

針對疫苗分配，前兩批AZ疫苗即將用盡，從COVAX分配41萬劑疫苗終於配發首批15萬劑，指揮中心公布縣市分配數量，台北最多2.22萬劑，新北1.8萬劑，而高雄也有2.1萬劑。外界質疑高雄分配疫苗為何比重災區新北要多，陳時中說明，分配是需要人數和以往施打率有關，根據接種對象人員數做比例分配，這是根據以往接種經驗加上需求量做出的分配。

指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年4月26日至5月26日。個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。