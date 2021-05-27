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華爾街日報：雷根號將支援中東　美航艦亞太恐開天窗

雷根號航母(影志影像／美聯社)

▲雷根號航母。（圖／影志影像／美聯社）

文／中央社東京27日綜合外電報導

美國「華爾街日報」披露，五角大廈將把目前唯一部署於亞太的航艦雷根號（USS Ronald Reagan）調去支援阿富汗撤軍，恐讓亞太出現為期數月沒有一艘美軍航艦存在的窘況。

報導引述未具名的國防官員指出，五角大廈預期將把雷根號調往中東支援阿富汗撤軍。母港在日本橫須賀的雷根號將於今夏開始時駛往阿富汗，需在當地執行最長達4個月的任務。

目前部署於中東的航艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）需在7月底前返回維吉尼亞州的母港諾福克（Norfolk）。艾艦過去36個月兩度部署中東，已達需接替的極限，且從4月起就一直在阿拉伯海北端執行任務。

軍方官員透露，負責中東與阿富汗的美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）請求派艦接替艾森豪號，獲國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）批准。華爾街日報認為調雷根號去中東支援，反映美國海軍目前只能靠有限的艦艇負擔全球任務的窘況。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高階研究員克拉克（Bryan Clark）說：「之所以做這樣的調動，是因美國海軍過去幾年持續在中央司令部的轄區部署航艦，讓航艦陣容吃緊，導致如今只剩雷根號能去支援阿富汗撤軍。」

日本產經新聞指出，雷根號是美軍目前部署在亞太地區唯一航空母艦，一旦被派遣到中東地區，以橫須賀為據點的美軍第7艦隊將被迫在無航艦的情況下於亞太進行任務。

美國總統拜登政府將印度太平洋地區定位為外交及安全保障政策方面最重要地區，日前曾說明撤回駐阿富汗美軍，目的之一也是將美軍資源重點轉向印太。

相關報導還指出美軍撤離阿富汗後，為維持當地治安，也將制訂讓機艦常駐在中東及波灣地區的作戰計畫。屆時美軍艦艇恐需經常性從印太等地被派往中東，削弱美軍應對中國威脅的能力。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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