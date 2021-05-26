「怕見不到家人」快篩陽性隔離者入住檢疫所逃跑　警攔下開罰

記者張君豪／台北報導

23日14時台北市一名王姓民眾快篩呈現陽性，由救護車護送到大同區防疫旅館隔離安置，王男抵達後情緒失控不願入住隔離所，甚至從防疫旅館大廳轉頭就跑，聲稱自己返家隔離就好，現場旅館人員嚇得花容失色，所幸台北市保安大隊警員林佳禾熱心追逐攔阻，並警告將以違反管制措施之法律處置，王民才心情平復願意返回隔離處所安置。

▲台北市保安大隊警員熱心甘冒生命危險攔阻疑確診者逃離檢疫旅館。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市保安大隊警員熱心甘冒生命危險攔阻疑確診者逃離檢疫旅館。（圖／記者張君豪翻攝）

保安警察大隊第五中隊警員林佳和，於110年5月23日擔服大同區防疫專責旅館安全維護勤務，當時一名初篩陽性的疑似確診王男，被救護車送到防疫旅館，王男當心病發無法再跟家人團聚，抵達防疫旅館隔離房間後，他內心緊張無比，稍後趁救護人員旅館服務生沒注意，搭電梯到旅館大廳打算逃離檢疫所。

所幸保安大隊警員熱心攔阻，這才化解一場可能發生的疫情擴散危機，保大警方表示：防疫旅館是專收輕症或無症狀患者，目的是要避免疫情擴散再傳染給同居家人及親友，並有個地方可以嚴密監控照顧患者健康安全，等經過10天確定不再有傳染力，就可以重新回到日常生活。

而王男莽撞逃離檢疫所行為也觸犯傳染病防治法，警方將依規定函請衛生局依法開罰。最高將可開罰新台幣30萬元罰鍰，所幸王男最後聽從勸告返回房間隔離。

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