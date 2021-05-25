快訊／侯友宜：三重、新店10里明啟動強化三級警戒

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日下午公布新增確診、校正回歸共542例本土，並宣布全國三級警戒、停課延長至6月14日。新北市長侯友宜表示，由於重症比已高達15%，板橋、永和篩檢陽性者增加，特別再加畫熱區，並開設熱區防疫中心，明日上午將啟動新店區5里、永和區5里的強化三級警戒。

民政局說明，永和區受關懷及規範市民數共22201人，熱區防疫中心將設置於得和活動中心，被劃入的熱區涵蓋，秀林、福和、民族、民治、永元，計5里。新店區則有29115人，新店熱區防疫中心設於吉祥市民活動中心，熱區涵蓋德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興計5里。

侯友宜表示，國內疫情一直都不樂觀，目前為止更沒有樂觀的條件，建議事先做好停班的準備，他指出，判斷高峰期、關鍵期目前無法下降，因此建議中央在必要時就該停班，因為停班才能真正有降低市民活動，同時，也希望中央提出經濟紓困、補助方案。

市府公布確診個案公共場所足跡，包含土城運動公園 、海山捷運公園、板橋八德市場、家樂福中和店、民德公園旁市場、大潤發土城店、家樂福重新店、家樂福淡新店、大都會公園、板橋興市場。

針對新北市今日新增的154案例區域分佈，板橋38例，中和22例，新莊20例，三重19例，土城6例，永和8例，新店9例，蘆洲4例，三峽3例，五股4例，汐止7例，深坑2例，林口3例，泰山3例，樹林6例，淡水1例。

指揮中心指出，今新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例，總計544例，確診個案中新增6例死亡。新增本土個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例。

除了雙北之外，新增個案中還包括桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。